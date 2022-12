MIUI 14 Beta disponibile per vari Xiaomi e Redmi | Download 22.12.5

Con la conclusione del 2022 parte come previsto il programma MIUI 14 Beta, l'ultima edizione dell'interfaccia proprietaria basata su Android 13 creata da Xiaomi presentata assieme a Xiaomi 13 e 13 Pro. Prima di dare via al rilascio stabile, che avverrà nei mesi a venire, c'è la fase di Beta Testing necessaria per testare su più ampia scala la nuova versione del sistema operativo. Vediamo quindi quali sono le sue novità, quali smartphone sono previsti nel programma e come fare per installarla sul proprio telefono.

Xiaomi dà via al roll-out della MIUI 14: ecco quali modelli sono compatibili

Non starò qua a ripetere quali sono le novità introdotte da Xiaomi all'interno della MIUI 14, perché c'è un intero articolo dedicato che ve le illustra nel dettaglio. Come al solito, il programma MIUI 14 Beta è ufficialmente disponibile unicamente ai beta tester in Cina, mentre per la controparte Global bisognerà attendere i prossimi mesi. Ma grazie al modding e alla flessibilità concessa da Android, i più smanettoni possono installare la MIUI 14 Beta anche sugli smartphone occidentali. Tuttavia, ci teniamo a specificare che l'installazione è sconsigliata a tutti coloro che non hanno dimestichezza col modding e provare a flasharla potrebbe compromettere il vostro smartphone. Senza contare che le ROM Beta cinesi possono contenere bug più o meno invalidanti, nonché l'assenza di lingua italiana e servizi Google e la presenza di servizi e app utilizzabili solo in Cina.

ATTENZIONE: alcuni link potrebbero non essere ancora attivi, in tal caso dovrete attendere il rilascio lato server.

Modello Nome in codice Versione MIUI Recovery ROM Xiaomi 12 cupid V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi 12 Pro zeus V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi 12 Pro Dimensity daumier V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi 12X psyche V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi 12S mayfly V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi 12S Pro unicorn V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi 12S Ultra thor V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi Mi 11 venus V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra star V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi Mi 11i (Mi 11X/Redmi K40 Pro) haydn V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G renoir V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi Mi 10S cas V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi CIVI 1S zijin V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi CIVI mona V14.0.22.12.5.DEV Scarica Xiaomi MIX 4 odin V14.0.22.12.5.DEV Scarica Redmi K50 rubens V14.0.22.12.5.DEV Scarica Redmi K50 Pro matisse V14.0.22.12.5.DEV Scarica POCO F4 GT (Redmi K50 Gaming) ingres V14.0.22.12.5.DEV Scarica Redmi K50 Ultra diting V14.0.22.12.5.DEV Scarica POCO F4 (Redmi K40S) munch V14.0.22.12.5.DEV Scarica POCO F3 (Xiaomi Mi 11X/Redmi K40) alioth V14.0.22.12.5.DEV Scarica POCO F3 GT (Redmi K40 Gaming) ares V14.0.22.12.5.DEV Scarica POCO X4 GT (Redmi Note 11T Pro/Pro+/K50i) xaga V14.0.22.12.5.DEV Scarica Redmi Note 11 Pro/Pro+ pissarro V14.0.22.12.5.DEV Scarica POCO X3 GT (Redmi Note 10 Pro 5G) chopin V14.0.22.12.5.DEV Scarica

Se voleste scaricare ed installare la MIUI 14 Beta sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. È dedicata alla MIUI 12.5 Beta, ma la procedura per l'installazione dovrebbe essere la medesima.

