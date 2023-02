Pixel 7 non ha pace: segnalati nuovi problemi, questa volta coinvolto lo scroll

Gli smartphone Pixel della serie 7 sembrano non trovare più pace. Dopo numerose lamentele di utenti che hanno segnalato una spaccatura improvvisa del vetro della fotocamera del loro smartphone, altri che invece hanno lamentato l'estrema facilità con la quale il tasto del volume si sarebbe staccato dalla scocca, e dopo che un recente aggiornamento ha provveduto a risolvere una serie di fastidiosi bug, crescono in queste ore le segnalazioni sull'instabilità della velocità di scroll. Ma Google avrebbe tutto sotto controllo.

Pixel 7 ha dei problemi con lo scroll, ma Google sta già lavorando alla risoluzione

Issue Tracker, uno strumento utilizzato da Google per tenere traccia di bug e problemi dei suoi prodotti, è ormai pieno zeppo di segnalazioni da parte di utenti che lamentano che lo scroll – ovvero lo scorrimento – del proprio Pixel 7 è piuttosto instabile.

La maggior parte delle segnalazioni parla di uno scroll janky, ovvero un'esperienza di scorrimento che tende ad essere irregolare, manifestando rallentamenti e scatti non poi così piacevoli. Si tratta comunque di un problema minore e che probabilmente la maggior parte degli utenti non noteranno, ma che gli occhi più attenti ed esperti riescono a captare.

Ad ogni modo, tutto sembra essere sotto controllo. Un dipendente di Google ha risposto alle segnalazioni di Issue Tracker confermando che l'azienda è a conoscenza del problema e che rilascerà presto un aggiornamento software che migliorerà lo scroll su Pixel 7.

Al momento, non è ancora noto quando Google intenderà risolvere il problema. Restiamo in attesa di aggiornamenti. Intanto, fateci sapere qui sotto nei commenti se anche voi state riscontrando problemi di questo tipo con il vostro smartphone. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

