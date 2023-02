Recensione PowKiddy RGB20S: più potente e con più giochi a disposizione

PowKiddy torna sul mercato delle retro-console con il nuovo modello RGB20S, questa volta imitando l'iconico design del Game Boy Color. Il form-factor, tuttavia, non è l'unica novità: la console è sicuramente più potente, più performante e più ottimizzata a livello software. Scoprite insieme a noi tutte le novità di PowKiddy RGB20S nella nostra recensione!

Recensione PowKiddy RGB20S

Unboxing e Setup

Il box di vendita di PowKiddy RGB20S è sicuramente più curato e ricco rispetto ai modelli precedenti: la console è ben confezionata e all'interno della scatola troviamo anche dei simpatici adesivi per personalizzare il dispositivo, oltre al cavo di ricarica USB. Anche in questo caso, la configurazione iniziale è estremamente semplice: basta accendere la console per ritrovarsi difronte ad una installazione di ArkOS 2.0 con EmulationStation pronto e già configurato.

Le opzioni da personalizzare non sono tantissime, si può scegliere il colore del LED di notifica, attivare il Wi-Fi ed eseguire gli aggiornamenti, ma la console per buona sostanza è già pronta all'uso. Da segnalare solamente l'assenza, ancora una volta, della lingua italiana per le impostazioni di sistema.

Design e materiali

Anche qui dobbiamo constatare un deciso passo avanti rispetto al passato: i materiali plastici utilizzati per la realizzazione di questo dispositivo sono chiaramente di qualità superiore, sia per quanto riguarda la scocca che per quanto riguarda i tasti fisici. PowKiddy RGB20S è dotato di uno schermo IPS da 3.5″ con una risoluzione a 480p (640 x 480 pixel): ideale per la riproduzione dei giochi retro che spesso non arrivano neanche a 360p e in alcuni casi possono spingersi al massimo fino a 720p. La configurazione di tasti è la classica in stile Nintendo (XABY) con i tasti Start, Select e Function che completano il quadro. Per il movimento abbiamo a disposizione un classico D-PAD affiancato da due analogici. Sulla parte posteriore troviamo dorsali e grilletti in una inedita configurazione parallela: sullo stesso asse infatti troviamo R1, R2, L1 e L2.

A completare la dotazione troviamo uno speaker da 2W che adempie in modo ottimale ai propri doveri. Da segnalare, tuttavia, la presenza fortissima del backlight bleeding sulla nostra unità di prova: il pannello, infatti, durante le scene più scure lascia intravedere in modo prepotente i led della retroilluminazione. Vale la pena sottolineare che potrebbe trattarsi di un difetto della nostra unità e non per forza riscontrato sui dispositivi attualmente in vendita. Molto interessante, invece, la scelta di avere due differenti porte USB-C, una per la ricarica e l'altra per il trasferimento dei file.

Funzionalità e software

Come accennato in precedenza, il sistema operativo pre-installato su PowKiddy RGB20S è ArkOS 2.0 affiancato da EmulationStation: un'applicazione in grado di gestire in modo ottimale la propria raccolta di emulatori e giochi retro. Il menu è piacevole da navigare, ed ogni emulatore offre in primo piano una delle iconiche mascotte che ha caratterizzato i tempi oramai passati. Il sistema può essere personalizzato a piacimento, scegliendo tra le manciata di skin già disponibili all'interno oppure scaricandole da internet ed importandole sul dispositivo.

Gli emulatori a disposizione vedono, in questo caso, l'aggiunta del Nintendo DS e della PlayStation Portable (aka PSP), che vanno ad aggiungersi ai già presenti Capcom Play System, PC Engine, Famicom (NES), Super Famicom (SNES), Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, SEGA Mega Drive, Dreamcast, Neo-Geo e PlayStation. Il dispositivo è in grado di gestire tutti gli emulatori e i giochi che deciderete di eseguire senza grandi problemi grazie al chipset RK3326 quad-core da 1.5 GHZ e la GPU Mali-G31, provando a restituire la stessa esperienza di un tempo grazie ai filtri grafici pre-impostati nei vari core di RetroArch.

PowKiddy RGB20S supporta per la prima volta che la connessione Wi-Fi tramite dongle esterno, collegabile tramite USB-C oppure con un classico hub. In questo modo, può essere abilitata la connessione ad internet per sfruttare il multiplayer online di alcuni giochi, oppure guardare video e ascoltare musica. I produttori, tuttavia, specificano che una volta attivata la connessione Wi-Fi il dispositivo potrebbe leggermente surriscaldarsi: un fenomeno abbastanza normale che non desta particolari preoccupazioni.

La console è dotata di una batteria al litio da 3500 mAh che garantisce almeno 8 ore di gioco senza alcun tipo di problema. Inoltre, grazie alla ricarica da 2.5A è possibile guadagnare altre 3 ore e mezza di gameplay (circa il 50% di autonomia) con una singola ora di carica. Per una ricarica completa sarà necessario aspettare circa 2 ore, ma nulla vieta di giocare anche quando il dispositivo è sotto carica.

Recensione PowKiddy RGB20S – Considerazioni finali e prezzo

PowKiddy RGB20S è una versione migliorata della prima edizione della console da retrogaming. Con maggiore potenza a disposizione ed una varietà di emulatori in più questo dispositivo potrebbe rapidamente diventare la vostra console preferita per rigiocare i grandi giochi del passato. Tuttavia, sale anche il prezzo: quasi 100€ non sono pochi, ma la qualità della console e le migliorie lato software questa volta giustificano l'investimento. Se non avete un PC per il retrogaming ma volete una console portatile, questo è sicuramente il dispositivo che fa per voi.

