Zeblaze GTR 3 misura SpO2 e temperatura corporea e costa solo 31€

Il settore degli smartwatch low budget ormai non ha nulla da invidiare ai modelli più blasonati e Zeblaze GTR 3 ne è la prova: un indossabile completo e economico, utile sia per la salute che per lo sport, ora disponibile con doppio codice sconto su Banggood ad un prezzo stracciato!

Zeblaze GTR 3 in offerta con codice sconto: a tutto risparmio!

In termini di stile e design, ZeBlaze GTR 3 si presenta con un ampio schermo IPS HD da 1,32″ (360 x 360 pixel), una soluzione tonda affiancata da due pulsanti fisici. Il corpo ha un peso di soli 26 grammi ed è dotato di resistenza all'acqua di tipo IP68; inoltre parliamo di un frame metallo dall'espetto premium, per un tocco di stile al polso.

Il dispositivo offre il supporto ad oltre 240 watchface ed è possibile anche impostare una propria foto come sfondo. Ovviamente non manca un occhio alla salute con il monitoraggio H24 dell'attività cardiaca, il rilevamento della temperatura corporea e il controllo del livello di ossigeno nel sangue SpO2.

Presenti all'appello anche il rilevamento dello stress, la funzione di tracciamento del ciclo femminile e il monitoraggio del sonno. Non mancano oltre 70 modalità sportive, mentre lato autonomia si parla di circa 15 giorni di utilizzo continuo (la batteria è un'unità da 240 mAh). Per concludere è presente la lingua italiana ed è possibile sfruttare le chiamate vocali tramite Bluetooth.

Zeblaze GTR 3 è uno smartwatch accessibile e completo, ora ad un prezzo super con il doppio sconto Banggood: per ottenere il prezzo di soli 31,7€ basta riscattare il coupon presente in questa pagina e poi utilizzare il codice presente nel box in basso.

