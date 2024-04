Amazon Music insegue Spotify: ecco le playlist create con l’AI

Amazon Music lancia oggi una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per la creazione di nuove playlist. Maestro, questo il nome della nuova AI, è in grado di interpretare le richieste degli abbonati al servizio di streaming musicale per generare delle playlist basate sulle indicazioni fornite, proprio come se stessi parlando con ChatGPT o servizi affini.

Anche Amazon Music ha la sua AI: ecco le playlist generate da Maestro

Proprio come le nuove AI Playlist di Spotify, anche Amazon Music manda in campo l’intelligenza artificiale generativa per la creazione di nuove playlist basate sulle indicazioni fornite dagli utenti. Accedendo a Maestro, infatti, si potrà descrivere il tipo di musica che si vuole ascoltare, includendo artisti, generi e addirittura emoji per esprimere il proprio stato d’animo, vedendosi in seguito generare una playlist tutta nuova con i brani che più si avvicinano alla richiesta.

Amazon Music Maestro è disponibile da oggi in una ristretta versione beta per alcuni abbonati ai piani Free, Prime e Unlimited soltanto negli Stati Uniti, tramite le app per iOS e Android. La compagnia statunitense, tuttavia, ha già annunciato l’intenzione di espandere questo nuovo servizio in altri paesi nel corso dei prossimi mesi.

