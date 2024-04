Realme Narzo 70X sarà il prossimo budget phone 5G, a meno di 140€

Dopo l’esordio della serie Narzo 70 e il lancio dell’inedita famiglia P, Realme rivela un nuovo smartphone in arrivo. Ormai la compagnia asiatica si è fatta ispirare completamente dai rivali (Xiaomi e Redmi su tutti), arrivando a proporre un numero spropositato di telefoni e in particolar modo rebrand. La nuova aggiunta si chiama Realme Narzo 70X 5G e la data di presentazione è fissata a stretto giro.

Realme Narzo 70X 5G: il nuovo budget phone ha una data di presentazione

Crediti: Realme

L’uscita di Realme Narzo 70X 5G avverrà il prossimo 24 aprile: il nuovo budget phone sarà lanciato in India e l’azienda ha già anticipato varie caratteristiche, tra cui il prezzo. Il dispositivo sarà venduto ad una cifra inferiore alle 12.000 INR, quindi circa 134€ al cambio attuale. Un telefono economico, ma con connettività 5G e non solo. In base a quanto rivelato dai vari teaser ufficiali, il telefono avrà dalla sua una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 45W, uno schermo AMOLED con refresh rate a 120 Hz ed una scocca con certificazione IP54, contro polvere e schizzi.Inoltre ci sarà una fotocamera principale da 50 MP.

Dopo il debutto di Narzo 70 Pro 5G sta per fare capolino un altro modello della medesima famiglia, ma osservando le specifiche c’è tanto in comune con Realme P1, fresco di lancio. Probabilmente si tratterà di un rebrand, con alcune differenze per far scendere il prezzo (il modello P1 parte da 15.999 INR).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le