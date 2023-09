tado° a IFA 2023: gestione smart delle pompe di calore e ricarica dei veicoli elettrici, ecco le nuove soluzioni

Tra i grandi nomi presenti ad IFA 2023, la fiera tecnologica di Berlino e palcoscenico delle ultime novità in ambito smart home e non solo, troviamo anche il brand tado°. Azienda specializzata nel campo delle soluzioni per la gestione dell'energia per le famiglie, tado° ha presentato le ultime novità per la gestione intelligente delle pompe di calore e per la ricarica smart dei veicoli elettrici.

tado°: tutte le novità presenti a IFA 2023

Pompe di calore: ecco la gestione intelligente di tado° che permette un risparmio fino a 430 euro l’anno

Crediti: tado°

La compagnia ha ampliato il suo portafoglio prodotti e ha introdotto il connettore per pompe di calore e la funzione app tado° Balance per Pompe di Calore, una soluzione smart per la gestione di questi sistemi di riscaldamento. Pensata per consentire alle famiglie un controllo più intelligente ed efficiente, soprattutto a livello economico, l’utilizzo del prodotto insieme alle tariffe a fascia oraria può permettere un risparmio dei costi annuali di 430€ (27%). In questo modo, il consumo di energia per il riscaldamento e dell’acqua calda viene spostato negli orari in cui l’elettricità ha un costo più contenuto

L’installazione è semplicissima: si collega il prodotto all’unità di controllo della pompa di calore via cavo, e tado° inizia a comunicare con il sistema tramite il protocollo BUS. Dopo aver collegato il bridge al router WiFi e aver scaricato l’applicazione, gli utenti avranno il pieno controllo del proprio sistema di riscaldamento attraverso l’app per dispositivi mobile.

La nuova funzione dell'app tado° Balance per Pompe di Calore utilizza tariffe energetiche a fascia oraria per ridurre i costi dell'elettricità. Questa controlla il sistema di riscaldamento con i dati relativi ai prezzi dell'elettricità per le 24 ore successive e sposta il consumo di conseguenza: gli orari in cui vengono preriscaldati gli ambienti o in cui vengono caricati i serbatoi di acqua calda vengono spostati nelle ore più economiche. In questo modo, si riduce notevolmente il costo dell'elettricità non solo per le pompe di calore più recenti, ma anche sugli apparecchi esistenti; su un periodo di 10 anni, i risparmi ammontano in genere a 4.300€.

Il connettore per pompe di calore tado° può essere ordinato ora sullo store ufficiale al prezzo di 299€. Attualmente è compatibile con i marchi di pompe di calore Vaillant, Atlantic, Saunier Duval e Fujitsu, sia per i nuovi acquisti che come soluzione di retrofit per i modelli precedenti. Il supporto per altri marchi seguirà nei prossimi mesi. I clienti possono aggiungere facoltativamente la funzione dell'app tado° Balance per Pompe di Calore per 49,99€ all'anno o 5,99€ al mese. Può essere pagata annualmente o mensilmente e il primo anno è gratuito.

tado° presenta una nuova soluzione per la ricarica intelligente e a basso costo dei veicoli elettrici

Crediti: tado°

Tra le novità di IFA 2023, troviamo anche tado° Smart Charging, l’app per la ricarica in casa dei veicoli elettrici. L'applicazione – attraverso i prezzi volatili della borsa dell'energia elettrica – programma automaticamente la ricarica nei momenti in cui i prezzi sono più vantaggiosi, indipendentemente dal momento in cui l'auto elettrica è collegata alla wall box. Le famiglie possono così risparmiare in media 300€ (30%) sui costi annuali di ricarica dei veicoli, massimizzando la quota di energia rinnovabile utilizzata. Con questa nuova offerta, l’azienda tedesca vuole sostenere l'espansione della mobilità ecologica e favorire la transizione energetica.

In genere, tre quarti della ricarica delle auto elettriche avviene a casa e solo un quarto su strada; per questo motivo, tado° ha creato Smart Charging, l’app che permette agli utenti di ottimizzare i costi di ricarica casalinga. Gli utenti dovranno semplicemente scaricare e installare l'applicazione, collegarla alla propria auto e impostare le preferenze di ricarica, come ad esempio l’ora in cui il veicolo deve essere pronto per partire. Superato il passaggio di installazione e programmazione, un algoritmo pianifica automaticamente il processo di ricarica per ottimizzare i costi, combinando le tariffe a fascia oraria e selezionando le ore in cui l’energia è più economica e deriva da fonti rinnovabili. Solo a questo punto inizia il processo di ricarica che in genere dura 45 minuti, indipendentemente dal momento in cui il veicolo è stato collegato alla stazione. Questo meccanismo permette di evitare l’utilizzo di energia nelle ore più costose e porta ad un risparmio medio annuo del 30%.

La nuova applicazione può essere utilizzata per ricaricare le auto elettriche della maggior parte delle case automobilistiche come Tesla, Volkswagen, Mercedes, BMW, Skoda, Seat, Land Rover e molti altri. Basta selezionare la marca della vettura nell'app e collegare l'auto tramite l'account con nome utente e password. Per alcuni brand, come Mercedes, Peugeot o Kia, è necessario installare e collegare anche una smart wall box. Le stazioni di ricarica intelligenti di Zaptec, Wallbox o Easee sono compatibili. L'app disponibile gratuitamente su Apple App Store e Google Play Store.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le