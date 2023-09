Tecno MegaMini in uno scatto rubato: il “mini” PC da gaming sarà a IFA 2023

Il brand asiatico ha appena presentato il suo concept phone Phantom Ultimate ma a quanto pare oggi ha proprio voglia di stupire. Un'immagine leak ci mostra quello che dovrebbe essere l'inedito Tecno MegaMini, che dovrebbe comparire i protagonisti di IFA 2023: un “mini” PC davvero insolito, pensato per gli amanti del gaming!

Tecno MegaMini è un mini PC anomalo: altro che computer compatto!

Crediti: 91mobiles

La fiera di Berlino si terrà dal 1 al 5 settembre, quindi il nuovo computer di Tecno dovrebbe fare capolino già nella giornata di domani. Nel frattempo il dispositivo è stato avvistato in uno scatto rubato, che lascia intravedere quello che ci aspetta da questo particolare dispositivo. Parlare di “mini PC” potrebbe essere inopportuno dato che Tecno MegaMini non ha nulla di compatto; magari sarà abbastanza sottile, ma l'immagine non lascia intravedere quanto.

Il terminale è in assoluto il primo “mini PC” di Tecno (l'azienda ha già lanciato vari ultrabook) ma com'è facile intuire non si tratterà di una soluzione classica. Infatti abbiamo a che fare con un modello pensato per gli amanti del gaming: il design fa un largo uso di luci LED RGB, con un look futuristico che strizza l'occhio ai prodotti dedicati ai videogiocatori.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, dovremmo avere un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione ed una scheda grafica Iris Xe. Inoltre si intravede un sistema di raffreddamento al liquido insieme ad un logo luminoso, quattro porte USB-A, un ingresso mini-jack ed un pulsante per l'accensione. Tecno MegaMini dovrebbe debuttare nel corso di IFA 2023 ma al momento non si conoscono né i mercati interessanti né il prezzo. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le