Xiaomi 14 e 14 Ultra spopolano in Europa: vendite ben più alte della serie 13

Da molti anni, Apple e Samsung detengono il monopolio (o quasi) della fascia alta degli smartphone, con modelli come Xiaomi 14 e 14 Ultra che tentano di farsi strada in un settore tutt’altro che facile da affrontare. Ce lo dicono i numeri di vendita: superata una certa somma, nel mondo si acquistano perlopiù prodotti sud-coreani o statunitensi, con il brand di Cupertino che continua a occupare gran parte della top 10 mondiale.

Xiaomi annuncia: le vendite di 14 e 14 Ultra hanno superato di molto quelle di 13 e 13 Ultra

Crediti: Xiaomi

La situazione si complica ulteriormente in Europa, che rispetto a Cina e India è solita preferire brand come Apple e Samsung quando si tratta di spendere cifre importanti. In occasione del MWC 2024 abbiamo assistito alla presentazione in Europa di Xiaomi 14 e 14 Ultra, due smartphone che cercheranno di conquistare una posizione di maggiore rilievo nel panorama flagship.

E secondo il presidente Lu Weibing potrebbero riuscirci, perché sin dalle prime ore è stato registrato un forte aumento delle vendite. Se confrontato con 13 Ultra, infatti, Xiaomi 14 Ultra ha visto una crescita di vendita del +200%, e va ancora meglio al modello base Xiaomi 14, in crescita del +500% rispetto a Xiaomi 13.

Ovviamente questi numeri vanno presi con le pinze, perché fanno riferimento solamente ai primissimi giorni di vendita, che sappiamo essere quelli di maggiore fermento per chi vuole mettere le mani per primo sui nuovi smartphone, mentre per avere un’idea più chiara sull’andamento delle vendite bisognerà attendere qualche mese. Inoltre, parlare di +200% e +500% è sempre relativo e puramente indicativo in quanto non sappiamo i dati di vendita di Xiaomi 13 e 13 Ultra.

Sicuramente ha aiutato la differente strategia di vendita, a partire dall’assenza di Xiaomi 14 Pro ma anche grazie al taglio di 100€ su Xiaomi 14, che costa 999,90€ per la 12/256 GB rispetto ai 1.099,90€ per la 8/256 GB di Xiaomi 13. Tuttavia, non tutti sanno che la nostra versione di Xiaomi 14 Ultra ha una batteria peggiore di quella venduta in Cina.

