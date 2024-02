Nubia Music è lo smartphone pensato per la musica, con cassa integrata | MWC 2024

Continuano i dispositivi “sperimentali” per il brand cinese, dopo il lancio del pieghevole a conchiglia Nubia Flip e del tablet 3D senza occhialini (di seconda generazione). Nella nuova lineup della compagnia troviamo anche il simpatico Nubia Music, telefono pensato per gli amanti della musica: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa novità presente al MWC 2024, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Nubia Music ufficiale al MWC 2024: specifiche tecniche, prezzo e uscita dello smartphone per gli amanti della musica

Crediti: Nubia

Il nuovo Nubia Music debutta con un look fresco e colorato, un ampio schermo con punch hole ed una particolarità: il modulo fotografico ospita un ampio speaker posteriore, una vera e propria cassa che trasforma il telefono in un altoparlante per ascoltare musica a tutto volume (in stile FOSSiBOT F101, per citare un dispositivo simile nel concept). A proposito del volume, questo risulta superiore del 600% rispetto a quello degli smartphone tradizionali. Inoltre è presente il supporto di un particolare algoritmo AI dedicato alla gestione dell’alto volume e delle frequenza di alti e bassi.

Crediti: Nubia

Il telefono offre uno schermo LCD da 6,6″ con risoluzione HD+, refresh rate a 90 Hz, ed è mosso da un chipset UNISOC (accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il comparto fotografico si affida ad un doppio modulo con sensore principale da 50 MP. Tra le altre caratteristiche legate alla musica abbiamo due ingressi mini-jack da 3,5 mm (per ascoltare gli album preferiti in compagnia) e il supporto DTS:X Ultra.

Al momento non ci sono ancora dettagli sulla commercializzazione di Nubia Music ma il prezzo dovrebbe partire da circa 137€ al cambio attuale (ossia 1.073 CNY). Si tratta quindi di un budget phone con un occhia all’esperienza audio: restiamo in attesa di saperne di più.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le