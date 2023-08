FOSSiBOT F101: rugged, 10.600 mAh ed un super speaker integrato, a meno di 100€

Quello degli smartphone rugged sarà anche un mercato “di nicchia”, dedicato ad un numero ristretto di utenti, ma proprio per questo il livello di competizione tra i brand è alto. Si cerca sempre di stupire, di offrire quel qualcosa in più, puntando al giusto compromesso tra qualità e prezzo: è questo che fa anche il nuovo FOSSiBOT F101, proponendo alcune caratteristiche davvero niente male ad una cifra super accessibile. Ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto (sempre con un occhio di riguardo alla spedizione EU)!

Codice sconto FOSSiBOT F101: risparmiare sul rugged/battery phone economico

Crediti: FOSSiBOT

Economico e conveniente, FOSSiBOT F101 si presenta come un budget rugged phone dotato di un corpo robusto e ambizioni da battery phone. Il terminale è dotato di una scocca con certificazioni IP68 e IP69K e al contempo offre anche una super batteria da 10.600 mAh con tanto di ricarica rapida (da 18W). La vera chicca è la sua funzione esclusiva: la cover posteriore ospita uno speaker integrato da 3.5W (fino a 123 dB). Basta un attimo è il telefono diventa una pratica cassa Bluetooth per far festa in ogni occasione.

Il dispositivo è alimentato dal chipset Helio A22 di MediaTek ed è dotato di un display da 5,45″ con risoluzione HD+. Non manca una tripla fotocamera, con un sensore principale da 24 MP, ed un modulo selfie da 8 MP. Lato memorie sono presenti 4 GB di RAM espandibili fino a 7 GB tramite RAM virtuale e 128 GB di spazio di archiviazione (è presente anche uno slot micro SD). A completare il quadro troviamo Android 12, per un'esperienza fluida ed intuitiva.

Crediti: FOSSiBOT

Il miglior prezzo dedicato al rugged phone FOSSiBOT F101 arriva grazie a Banggood: il dispositivo debutta per la prima volta nello store e viene proposto in offerta lancio a meno di 95€, con tanto di spedizione gratis direttamente dall'Europa. Imperdibile a questo prezzo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

