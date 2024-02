Google Play Store si aggiorna: nuova splash screen e selettore della versione

In questo periodo Google sembra essere particolarmente attenta al design delle proprie applicazioni, incluso il Play Store. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, lo store per le app Android guadagna una nuova (seconda) splash screen per il pre-caricamento dei contenuti ed una nuova visualizzazione dei form factor delle applicazioni, di cui si potranno vedere gli screenshot anche dei dispositivi alternativi su cui funzionano.

Il Google Play Store è sempre più completo: adesso si possono vedere anche le app in diversi formati

Crediti: 9to5Google

Grazie al nuovo aggiornamento del Google Play Store (che sembra venga attivato lato server), gli utenti potranno finalmente visualizzare gli screenshot delle applicazioni anche sui dispositivi diversi dallo smartphone. Grazie al nuovo selettore del form factor e della versione, infatti, sarà possibile visionare come l’app si comporterà per esempio su uno Smartwatch, su un Chromebook, su un Tablet oppure su Android Auto.

L’aggiornamento attualmente sembra ancora in fase di rollout, quindi se non visualizzate anche le novità appena introdotte potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che siano disponibili per tutti.

