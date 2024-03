Facebook e Instagram a pagamento: Meta pensa ad un taglio del prezzo

In Europa è disponibile un abbonamento per Facebook ed Instagram che permette di non visualizzare la pubblicità sui social network e quindi non essere profilati evitando la raccolta dei propri dati personali. Questo abbonamento, tuttavia, non hai mai incontrato il favore del pubblico e (a quanto pare) nemmeno quello dei legislatori: in un recente incontro con l’Unione Europea, infatti, Meta avrebbe proposto un taglio di prezzo per continuare a mantenere attiva l’offerta.

Facebook e Instagram senza pubblicità passa da 9.99€ a 5.99€, ma non c’è ancora l’ufficialità

Crediti: Canva

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, l’avvocato di Meta Tim Lamb avrebbe tenuto in questi giorni un incontro a Brussels con l’Unione Europea per le eventuali regolamentazioni relativi al Digital Markets Act (DMA). In questa sede, il portavoce avrebbe proposto al legislatore un taglio di prezzo per continuare a mantenere in piedi l’abbonamento per Facebook e Instagram.

L’abbonamento, attualmente, ha un costo di 9.99€ al mese ma presto potrebbe scendere a 5.99€ al mese se la proposta di Meta dovesse trovare parere positivo da parte dell’Unione Europea. In questo modo gli utenti potrebbero comunque evitare che i loro dati finiscano in mano agli inserzionisti, ma pagando quasi la metà.

“Da tempo volevamo accelerare questo processo perché dobbiamo arrivare a uno stato stazionario… quindi abbiamo proposto di abbassare il prezzo da 9,99 a 5,99 per un singolo account e 4 euro per eventuali account aggiuntivi” ha dichiarato l’avvocato Tim Lamb. Le sue parole, inoltre, hanno trovato conferma tramite il portavoce Matthew Pollard, che però ha annunciato di essere in attesa di una decisione da parte dell’UE e della DPC.

