Blackview Tab 18 è in offerta lancio: display 2K, Widevine L1 e 4G a meno di 250€

Il nuovo tablet mid-range del brand cinese debutta su Banggood e ovviamente non poteva mancare un’offerta dedicata. Blackview Tab 18 è in flash sale a meno di 250€, un prezzo niente male per un tablet Android completo a tutto tondo, ricco di funzioni e dotato di uno schermo pensato proprio per l’intrattenimento.

Blackview Tab 18 disponibile su Banggood: il prezzo scende grazie a quest’offerta lancio

Crediti: Blackview

Dopo un periodo di vuoto, il settore dei tablet sta vivendo un periodo particolarmente fiorente grazie al rinnovato interessa da parte del pubblico. In un mondo sempre più smart, ricco di stimoli e pensato per fare tutto in movimento, avere un portatile può non essere sempre la scelta vincente. Per questo studenti, professionisti ma anche utenti consumer “classici” hanno puntato in direzione dei tablet e il mercato risponde con modelli sempre più interessanti e completi, a prezzi accessibili. Una delle ultime fatiche della casa cinese è Blackview Tab 18, soluzione dotata di un ampio schermo da 12″ con risoluzione 2,4K, mossa dal chipset Helio G99 ed equipaggiata con ben 12 GB di RAM e tanto spazio di archiviazione (256 GB).

Inoltre si tratta di un tablet certificato Widevine L1: è possibile visualizzare i contenuti video in streaming in alta definizione, per godere al meglio di film e serie TV. Inoltre lo schermo è approvato da TÜV, ossia è dotato di una sistema di riduzione della luce blu (contro l’affaticamento degli occhi). La batteria è una capiente unità da 8.800 mAh con ricarica da 33W ed è presente il supporto alla connettività 4G LTE (con uno slot dual SIM).

Crediti: Blackview

Il tablet Blackview Tab 18 arriva per la prima volta su Banggood ed è subito in offerta lancio: il prezzo è già scontato (238,6€) ma è possibile risparmiare ulteriormente e ricevere un extra sconto pagando con PayPal. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

