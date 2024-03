I migliori prodotti Xiaomi in offerta per il compleanno di AliExpress

Con la promozione per il compleanno di AliExpress (14 anni sono tanti!) non potevano mancare delle offerte dedicate ai prodotti Xiaomi e Redmi: ecco le migliori occasioni raccolte per voi con smartphone, indossabili, articoli smart life e tanto altro ancora!

AliExpress festeggia il 14° compleanno: ecco i migliori prodotti Xiaomi e Redmi in offerta per l’occasione

Crediti: Xiaomi

Per festeggiare il 14° compleanno, AliExpress ha dato il via ad un ricco periodo promozionale con sconti anche fino al 70% e dei coupon generici da utilizzare per ottenere un risparmio extra. Con le nostre guide all’acquisto abbiamo selezionato prodotti per la domotica, smart ring e retro console: insomma, si tratta di una promo che abbraccia il mondo tech a tutto tondo, con tanti dispositivi differenti. Poteva mai mancare una selezione dei migliori prodotti Xiaomi e Redmi in offerta per il compleanno di AliExpress? Intanto ecco i coupon generici da utilizzare (nel caso in cui non vengano applicati automaticamente al checkout).

Coupon “ 24AN05 ” – 5€ di sconto su una spesa superiore a 39€

” – su una spesa superiore a 39€ Coupon “ 24AN10 ” – 10€ di sconto su una spesa superiore a 79€

” – su una spesa superiore a 79€ Coupon “ 24AN20 ” – 20€ di sconto su una spesa superiore a 159€

” – su una spesa superiore a 159€ Coupon “ 24AN40 ” – 40€ di sconto su una spesa superiore a 299€

” – su una spesa superiore a 299€ Coupon “24AN80” – 80€ di sconto su una spesa superiore a 499€

Di seguito trovate la nostra selezione di prodotti: si tratta di articoli di categorie differenti, ma con un minimo comune denominatore (ossia il brand Xiaomi o Redmi). Ovviamente sono tutti articoli in offerta lampo e con i coupon generici dedicati al compleanno di AliExpress: possono terminare in qualsiasi momento oppure i prezzi possono cambiare. Inoltre non mancano alcune occasioni targate AliExpress Choice, ossia articoli selezionati dallo store e in forte sconto, con spedizione gratis a partire da 10€, reso gratuito entro 90 giorni (deve essere specificato) e altri vantaggi.

Per scoprire tutte le offerte dedicate al 14° compleanno di AliExpress date anche un’occhiata alla pagina principale dedicata alla promozione (che sarà attiva fino al 27 marzo).

