I migliori prodotti per la domotica in offerta per il compleanno di AliExpress

Il mese di marzo è da sempre un momento importante per lo store asiatico e il motivo è presto detto. In questi giorni si festeggia il compleanno di AliExpress, con ben 14 candeline da spegnere: il quattordicesimo anniversario dell’e-commerce è il momento perfetto per risparmiare e in questa guida all’acquisto andiamo a scoprire quali sono i migliori prodotti per la domotica da acquistare per l’occasione, con Coupon e offerte lampo!

AliExpress: ecco i migliori prodotti per la domotica in offerta per il compleanno dello store, a partire da meno di 5€

Nel nostro articolo dedicato (lo trovate qui) abbiamo snocciolato tutti i dettagli della promozione. Le offerte per il compleanno di AliExpress sono davvero tantissime, con sconti fino al 70%: ovviamente le categorie di prodotti sono una sfilza e tra questi troviamo anche quelli per la domotica. I prezzi partono da meno di 5€ ed è possibile risparmiare ulteriormente grazie ai Coupon AliExpress dedicati all’evento: ogni codice sconto è attivo a fronte di una spesa minima, quindi dateci sotto e cominciate a riempire il carrello!

Coupon “ 24AN05 ” – 5€ di sconto su una spesa superiore a 39€

” – su una spesa superiore a 39€ Coupon “ 24AN10 ” – 10€ di sconto su una spesa superiore a 79€

” – su una spesa superiore a 79€ Coupon “ 24AN20 ” – 20€ di sconto su una spesa superiore a 159€

” – su una spesa superiore a 159€ Coupon “ 24AN40 ” – 40€ di sconto su una spesa superiore a 299€

” – su una spesa superiore a 299€ Coupon “24AN80” – 80€ di sconto su una spesa superiore a 499€

Segnaliamo che tutti i prodotti per la domotica che abbiamo selezionato per voi fanno parte delle offerte AliExpress Choice. Si tratta di articoli selezionati dallo store, proposti in super sconto, con spedizione gratis a partire da 10€ e reso gratis entro 90 giorni (dove indicato esplicitamente). Di conseguenza i prezzi potrebbero subire variazioni (si tratta di offerte temporanee), quindi conviene lanciarsi subito a capofitto sui prodotti che vi interessano. Di seguito trovate un’ampia selezione di occasioni per la vostra smart home: non dimenticate di utilizzare i coupon per il compleanno di AliExpress, in modo da ottenere un prezzo ancora più vantaggioso!

Per scoprire tutte le offerte dedicate al 14° compleanno di AliExpress date anche un’occhiata alla pagina principale dedicata alla promozione (che sarà attiva fino al 27 marzo).

