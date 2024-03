Honor Band 9 e Watch GS 4 ufficiali: scocca in oro e tanta attenzione alla salute

Oltre alla presentazione dei nuovi top di gamma Magic 6 Ultimate e RSR Porsche Design, oggi è anche la giornata in cui viene debuttano Honor Watch GS 4 e Band 9. Con questo annuncio, il produttore cinese rinnova anche il suo catalogo di dispositivi indossabili: vediamo quali sono specifiche e prezzi.

Honor Band 9 e Watch GS 4 lanciata ufficialmente: come si rinnovano gli wearable

Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor

Honor Watch GS 4 è disponibile in tre colorazioni: Starry Sky Exploration, Jasper Astrolabe e Galaxy Shuttle. Misura 45,9 x 45,9 x 10,5 mm e pesa 44 grammi per un quadrante da 45,9 mm con cinturini in gomma viton e pelle da 140-210 mm. Integra uno schermo circolare AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel con densità di 326 PPI, inserito in un corpo in acciaio inox 316L con placcatura in vero oro e due tasti fisici.

Ha memorie da 32 MB di RAM e 4 GB di ROM, certificazione 5 ATM e la sensoristica comprende accelerometro, giroscopio, geomagnetico, pressione dell’aria, luce ambientale e cardiofrequenzimetro per monitorare battiti cardiaci, SpO2, sonno, stress, pressione, rilevazione di attività cardiaca irregolare (fibrillazione atriale, battiti prematuri, ritmo irregolare, frequenza elevata/bassa, apnea), periodo mestruale e oltre 100 modalità sportive. La connettività comprende GPS a doppia frequenza, NFC, Bluetooth 5.0 con supporto alle telefonate grazie alla presenza di speaker e microfono, e la batteria offre un’autonomia fino a 14 giorni.

Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor

Disponibile nelle tre tinte Obsidian Black, Morning Glow Purple e Cloud Water Blue, Honor Band 9 mantiene l’ormai immancabile design in stile smartwatch. Con dimensioni di 43 x 27,88 x 9,49 mm e un peso di 16 grammi, sfoggia un ampio schermo curvo AMOLED da 1,57″ a 60 Hz da 256 x 402 pixel e densità di 302 PPI. La scocca è in fibra di polimeri rinforzati, con cinturini da 135-200 mm in gomma viton e pelle ed è certificata 5 ATM.

Le restanti specifiche comprendono le stesse capacità salutistiche di Watch GS 4, 96 modalità sportive, microfono e speaker, connettività Bluetooth 5.3 ed NFC e autonomia fino a 14 giorni.

Honor Watch GS 4 ha un prezzo di vendita in Cina che ammonta a 999 CNY (127€), mentre per la Honor Band 9 servono 249 CNY (31€); non abbiamo ancora informazioni sull’eventuale disponibilità in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le