Honor Magic 6 Ultimate e RSR Porsche Design ufficiali: ancora più top, ancora più costosi

La gamma top di Honor non si è esaurita con la presentazione di Magic 6 e Magic 6 Pro, a cui adesso si affiancano i nuovi Honor Magic 6 Ultimate e Magic 6 RSR Porsche Design. Per la sua nuova linea di flagship, l’azienda cinese ha deciso di stratificare ulteriormente la proposta al pubblico, lanciando altri due modelli con ambizioni da primi della classe.

Magic 6 Ultimate e RSR Porsche Design sono i nuovi top di gamma premium di Honor

In entrambi i casi, Honor ha deciso di proporre un look diverso, nelle colorazioni Ink Rock Black e Sky Purple. Honor Magic 6 Ultimate misura 162,5 x 75,8 x 8,9 mm, pesa 227 grammi, è certificato IP68 e ha una rinnovata scocca posteriore in ecopelle dove due linee la dividono in verticale. Ha uno schermo curvo LTPO da 6,8″ 2.8K (2.800 x 1.280 pixel) in 19.69:9 con densità di 435 PPI, refresh rate 1-120 Hz, PWM Dimming a 4.320 Hz e sensore ID ottico sotto di esso; è protetto da vetro proprietario King Kong, secondo Honor 10 volte più resistente a cadute e graffi.

Utilizzando la tecnologia OLED Tandem di BOE, offre una luminosità massima di 1.600 nits che in HDR arriva fino a 5.000 nits, oltre ad avere supporto Dolby Vision, HDR Vivid e ZReal. Il SoC è lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, affiancato da memorie LPDDR5X e UFS 4.0 da 16 GB e 512 GB/1TB e da una batteria da 5.600 mAh con ricarica 80W, wireless 66W e chip gestionale Honor E1.

Il software è Android 14 con MagicOS 8.0, la connettività è di tipo dual SIM 5G con chip Honor C1+ per il miglioramento del segnale, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.2 Gen 1, comunicazione satellitare, sensore IR e ci sono speaker stereo DTS:X Ultra. Concludiamo con la fotocamera, con tre sensori da 50+50+180 MP f/1.4/2.0-2.0-2.6: il primario ha lenti ad apertura variabile e OIS, non mancano ultra-grandangolare, teleobiettivo periscopiale 2.5x con OIS e la doppia selfie camera da 50 MP f/2.0 con riconoscimento facciale 3D.

La novità si chiama tecnologia LOFIC, utilizzata dal sensore principale Eagle Eye H9800 da 1/1,3″ realizzato da OmniVision, i cui vantaggi sono spiegati nel dettaglio in questo approfondimento; inoltre, per la prima volta troviamo l’implementazione dell’autofocus LiDAR di livello automobilistico, con 1.200 punti di messa a fuoco e velocità di tracciamento a 60 fps.

La componente visiva cambia nuovamente con Honor Magic 6 RSR Porsche Design, dove è presente un modulo fotografico dalle forme esagonali e una scocca in vetro e metallo nelle due colorazioni Iceberry Powder e Agate Gray. Le specifiche sono sostanzialmente le stesse di Magic 6 Ultimate, eccezion fatta per il taglio di memorie.

Honor Magic 6 Ultimate ha un prezzo di listino in Cina pari a 6.999 CNY (892€) per la variante base da 16/512 GB, salendo a 7.699 CNY (982€) per quella da 16 GB/1 TB. Per Honor Magic 6 RSR Porsche Design il prezzo ammonta a 9.999 CNY (1.275€) per l’unica versione disponibile da 24 GB/1 TB.

