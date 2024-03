Spring Trendy Festival di Banggood: tante offerte per festeggiare l’arrivo della primavera

La primavera è oramai alle porte e tutti gli store online hanno deciso di festeggiare l’arrivo della stagione della fioritura con tantissime offerte, sconti e coupon. Non è da meno Banggood che oggi lancia la promozione Spring Trendy Festival con tantissimi prodotti tech (e non) in sconto fino all’80% con la possibilità di risparmiare ulteriormente utilizzando metodi di pagamento specifici.

Con la primavera arriva il bel tempo e tanti sconti, anche su Banggood

Crediti: Banggood

Con lo Spring Trendy Festival, il celebre store online Banggood ha deciso di deliziare tutti gli utenti con imperdibili sconti fino all’80% sui migliori prodotti disponibili. In offerta, per esempio, troviamo dispositivi come la stampante 3D Artillery X2, il laptop con doppio display N-ONE Nbook Air, il drone C-Fly oppure lo smartphone Ulefone Armor 21. Chi sceglie il pagamento con PayPal, inoltre, potrà approfittare di ulteriori sconti sull’intero carrello, in base alla propria spesa.

Sconto di 6$ su una spesa minima di 120$

su una spesa minima di Sconto di 10$ su una spesa minima di 250$

su una spesa minima di Sconto di 20$ su una spesa minima di 600$

Per tutti i nuovi utenti, inoltre, il risparmio non finisce davvero mai: effettuando un ordine, infatti, si potrà usufruire di un ulteriore coupon personalizzato che garantirà uno sconto di altri 4$, massimizzando quindi le possibilità di risparmio.

Per tutta le informazioni sulla promozione Spring Trendy Festival di Banggood vi lasciamo alla pagina ufficiale sullo store (che trovate nel box sottostante), dove troverete tutti i prodotti in sconto, le migliori offerte disponibili e i coupon da riscattare per aumentare il risparmio.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le