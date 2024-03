La serie Huawei Nova 12 ha una data d’uscita Global, ci sarà anche Nova 12s

Le prossime novità del colosso tecnologico cinese sono già sulla bocca di tutti (ossia la serie P90 e il prossimo indossabile Band 9), eppure è in dirittura d’arrivo anche un’ulteriore aggiunta alla serie Nova. La gammia di dispositivi sta per arrivare in versione Global, insieme a Huawei Nova 12s, apparso di recente in uno dei siti ufficiali del brand: un medio gamma interessante, ma che forse conosciamo già bene.

Huawei Nova 12s segna il debutto della serie in versione Global: ci saranno anche Nova 12, 12 Pro e 12 Ultra?

Nova 12s – Crediti: Huawei Messico

Tramite i canali social ufficiali, la casa cinese ha annunciato la data di presentazione Global della serie Huawei Nova 12: il lancio avverrà a stretto giro, ossia il 21 marzo. Al momento non sappiamo precisamente da quanti dispositivi sarà composta la gamma internazionale, ma di certo ci sarà spazio per Huawei Nova 12s. Quest’ultimo è spuntato di recente nel sito ufficiale messicano del brand: ci sono sia le immagini che alcuni dettagli sulle specifiche, come la presenza di una fotocamera selfie da 60 MP (con ultra-grandangolare) e la ricarica SuperCharge Turbo da 66W.

Tutto lascia pensare ad un rebrand di Huawei Nova 12 Lite per i mercati Global, dispositivo lanciato in Cina lo scorso dicembre insieme ai fratelli maggiori Nova 12, 12 Pro e 12 Ultra. Nel momento in cui scriviamo non ci sono dettagli sui tre modelli superiori ma è probabile che alcuni di essi in versione Global. I precedenti Huawei Nova 11 e 11 Pro sono arrivati in Messico, anche se in Italia l’azienda si è limitata a portare Huawei Nova 11 Pro e Nova 11i.

Nova 12 Ultra – Crediti: Huawei

Probabilmente Nova 12 e 12 Pro varcheranno i confini cinesi ma arriveranno solo in determinati mercati (e il modello 12 Lite farà capolino come Nova 12s). Resta da vedere se ci sarà spazio anche per Nova 12 Ultra: non appena ne sapremo di più sul debutto internazionale della serie vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Huawei Nova 12 Lite (presumibilmente Nova 12s Global) – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,3 x 75 x 6,9 mm per 168 grammi

Display OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 300 Hz

da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 300 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55)

GPU Adreno 642L

8 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 66W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, USB Type-C

, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, USB Type-C Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.9-2.2 con ultra-wide e macro

con ultra-wide e macro Selfie camera da 60 MP f/2.4 con ultra-wide

con ultra-wide Speaker stereo

Sistema operativo HarmonyOS 4.0

Huawei Nova 12 – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,5 x 75,4 x 7 mm per 191 grammi

Display OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 1.440 Hz

da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 1.440 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Huawei Kirin 830 a 7 nm

a 7 nm CPU /

GPU /

8 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, connettività satellitare

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.9-2.2 con ultra-wide, autofocus laser e sensore RYYB

con ultra-wide, autofocus laser e sensore RYYB Selfie camera da 60 MP f/2.4 con ultra-wide

con ultra-wide Speaker stereo

Sistema operativo HarmonyOS 4.0

Huawei Nova 12 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,1 x 75 x 7,7 mm per 201 grammi

Display OLED LTPO da 6,76″ 1.2K+ (2.776 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz

da (2.776 x 1.224 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Huawei Kirin 9000S a 7 nm

a 7 nm CPU /

GPU /

8 GB di RAM

di RAM 252/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, USB Type-C, connettività satellitare

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.4-4.0 e 2.2 con apertura variabile , ultra-wide, macro, autofocus laser e sensore RYYB

e con , ultra-wide, macro, autofocus laser e sensore RYYB Selfie camera da 60 + 8 MP f/2.4-2.2 con autofocus e profondità (Ritratto con zoom 2x)

con autofocus e profondità (Ritratto con zoom 2x) Speaker stereo

Sistema operativo HarmonyOS 4.0

Huawei Nova 12 Ultra – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,1 x 75 x 7,7 mm per 198 grammi

Display OLED LTPO da 6,76″ 1.2K+ (2.776 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz, con protezione Kunlun Glass

da (2.776 x 1.224 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz, con protezione Kunlun Glass Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Huawei Kirin 9000S a 7 nm

a 7 nm CPU /

GPU /

8 GB di RAM

di RAM 512 GB/1 TB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, USB Type-C, connettività satellitare

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.4-4.0 e 2.2 con apertura variabile , ultra-wide, macro, autofocus laser e sensore RYYB

e con , ultra-wide, macro, autofocus laser e sensore RYYB Selfie camera da 60 + 8 MP f/2.4-2.2 con autofocus e profondità (Ritratto con zoom 2x)

con autofocus e profondità (Ritratto con zoom 2x) Speaker stereo

Sistema operativo HarmonyOS 4.0

