xAI Grok: l’intelligenza artificiale di Elon Musk diventerà open-source

xAI, startup di Elon Musk dedicata interamente all’intelligenza artificiale, ha annunciato che il suo chatbot Grok diventerà open-source nel corso di questa settimana. La comunicazione è arrivata direttamente da Musk, che come sempre ha scelto i social per annunciare le novità più importanti per i suoi prodotti.

xAI apre il chatbot Grok al mondo, dopo i battibecchi di Musk con OpenAI e Microsoft

Crediti: xAI

Su Twitter/X, infatti, Elon Musk ha annunciato che questa settimana Grok, chatbot sviluppato da xAI, diventerà ufficialmente open-source e sarà a disposizione di chiunque voglia provare ad utilizzarlo. L’annuncio arriva in seguito alla causa legale messa in piedi conto OpenAI, rea (secondo il magnate) di aver tradito la propria natura no-profit per lucrare sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

xAI ha rilasciato Grok lo scorso anno, dotandolo di funzionalità tra cui l’accesso a informazioni e opinioni “in tempo reale” che contrastavano l’approccio “politicamente corretto” degli altri chatbot. Il servizio è attualmente disponibile per i clienti che pagano l’abbonamento mensile Premium di Twitter/X da $16.

A partire da questa settimana, quindi, sviluppatori e curiosi potranno mettere alla prova il chatbot sviluppato da Elon Musk liberamente, senza dover pagare alcun abbonamento. Al momento non sappiamo ancora il giorno ufficiale del lancio della versione open-source, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena avremo maggiori informazioni a disposizione.

