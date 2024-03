FOSSiBOT F3600 è la Power Station portatile che non delude (e risparmi oltre 200€)

Tornano le occasioni targate Geekmall, questa volta con due Power Station di tutto rispetto ed il nuovo monopattino elettrico YUME SWIFT. Andiamo a scoprire insieme quali sono le offerte del momento, tutte con codice sconto (con un risparmio massimo di ben 230€) e spedizione direttamente dall’Europa.

Nuove occasioni Geekmall: FOSSiBOT F3600, TALLPOWER V2400 e YUME SWIFT in offerta con Coupon

FOSSiBOT F3600 è una soluzione che conosciamo bene: si tratta di una Power Station portatile tra le più apprezzate, ad alta capacità ed alto rendimento. Si tratta di una compagna di viaggio perfetta, utile anche da tenere a disposizione in casa (per eventuali interruzioni di corrente). La stazione monta una batteria da 3.840 Wh con tecnologia LiFePO4 (per oltre 6.500 cicli di ricarica), con una potenza in uscita totale di 4.168W (unendo le porte CA, PD e CC). Inoltre può essere ricaricata velocemente tramite pannello solare e porta AC, per un totale di 4.200W in entrata ed una carica completa in appena 1,5 ore. La potenza può essere regolata manualmente tramite l’apposita manopola, una caratteristiche che la rende comoda e semplice da utilizzare. Il dispositivo è in grado di caricare contemporaneamente fino a 13 dispositivi. Il prezzo di FOSSiBOT F3600 scende a 1.569€ con il coupon dedicato, per un risparmio di oltre 200€.

Anche TALLPOWER V2400 è una Power Station potente ed in grado di regalare tante soddisfazioni e viene proposta in bundle con il pannello solare pieghevole TP200 da 200W, al prezzo scontato di 949€. La stazione è dotata di una batteria da 2.160 Wh con tecnologia LiFePO4, una potenza in uscita AC di 2.400W e 13 porte (per ricaricare fino a 13 dispositivi contemporaneamente). Inoltre, a differenza di altre soluzioni è dotata di un gruppo di continuità; frontalmente trova spazio un ampio display LCD per visualizzare tutti i parametri.

YUME SWIFT conclude la nostra panoramica delle occasioni del giorno di Geekmall all’insegna della mobilità green. Un monopattino elettrico fuoristrada dotato di un potente motore da 1.200W, una batteria da 48V 22,5Ah e pneumatici tubeless da 10″. Il veicolo offre un’autonomia fino a 60 km e monta una pratico display LCD a colori mentre sicurezza e stabilità sono garantiti dai doppi freni a disco idraulici e dai doppi ammortizzatori. Il prezzo? Solo 899€ con il nuovo codice sconto dello store!

