AliExpress Choice Day: come funziona, offerte e coupon, spedizioni gratis e reso

Da diverso tempo il celebre store cinese ha reso disponibile una promozione davvero invitante, particolarmente appetibile per gli utenti più attenti al risparmio e ai cacciatori di sconti più esigenti. La promo AliExpress Choice Day è disponibile ogni mese ed è valida solo per un periodo limitato di tempo con tante offerte, coupon speciali, spedizioni gratis, reso facile e tante occasioni: andiamo a vedere insieme come funziona questa iniziativa e come fare per ottenere il massimo risparmio.

Come funziona l’evento AliExpress Choice Day: tutto sulla promozione speciale dello store, con spedizioni gratis e coupon

Crediti: AliExpress

Come anticipato anche in apertura, la promozione AliExpress Choice Day ha una cadenza fissa e una durata limitata: l’iniziativa comincia il primo giorno di ogni mese e termina solitamente a distanza di poco meno di una settimana. Durante l’evento vengono proposte offerte con sconti assurdi, anche oltre il 60%: ci sono flash sale, coupon generici e – soprattutto – la possibilità di usufruire della spedizione gratis (direttamente da parte di AliExpress). Ogni mese il team di GizChina.it aggiorna QUESTO ARTICOLO con i nuovi dettagli dell’iniziativa Choice Day. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

AliExpress Choice Day: offerte lampo e coupon del mese

Crediti: AliExpress

L’evento comincia il primo giorno di ogni mese e ha una durata limitata che cambia ogni volta: tuttavia le modalità sono sempre le stesse, con una pagina dedicata all’evento ed un lungo elenco di offerte lampo. Inoltre sono presenti dei COUPON GENERICI che permettono di ottenere un determinato sconto a fronte di una spesa minima. Ad esempio, basta utilizzare il codice 24CD08 su un ordine superiore a 69€ per ricevere uno sconto di 8€: il coupon che abbiamo indicato serve da esempio e questi cambiano mensilmente (così come lo sconto applicato). I coupon possono essere applicati ai prodotti già in promozione: per questo motivo il vantaggio è raddoppiato. Le OFFERTE LAMPO presenti nella pagina dell’evento sono parecchio invitanti (ci sono addirittura articoli a partire da 0,46€) e lo diventano ancora di più grazie alla possibilità di ottenere un ulteriore ribasso utilizzando i codici mensili. Una segnalazione importante: abbiamo notato che a volte i prezzi differiscono tra il sito e l’app mobile di AliExpress, con un maggiore vantaggio verso quest’ultima. Di conseguenza consigliamo di utilizzare prevalentemente l’app (disponibile su Android e iOS) per essere certi di visualizzare il miglior prezzo.

AliExpress Choice Day: spedizione gratis, garanzia di consegna e reso facile (e gratuito)

Crediti: AliExpress

La selezione di prodotti AliExpress Choice Day presenta una serie di benefici, a parte i prezzi ribassati e la possibilità di utilizzare un coupon dedicato: per prima cosa si tratta di articoli con spedizione gratis a fronte di una spesa minima (circa 10€). Inoltre è presente la consegna rapida, con una tempistica solitamente fissata a 12 giorni (include solo giorni lavorativi). Ciliegina sulla torta, i prodotti selezionati presentano anche la garanzia di consegna: in caso di ritardo è prevista la possibilità di ricevere dei coupon da sfruttare per un ordine successivo.

Crediti: AliExpress

Un ulteriore vantaggio degli articoli AliExpress Choice Day riguarda il reso gratuito entro 15 giorni o 90 giorni dall’ordine (le tempistiche variano in base al prodotto e all’account dell’utente), senza la necessità di fornire spiegazioni. In pratica non c’è bisogno di difetti o malfunzionamenti per richiedere il reso, ma è a libera scelta dell’utente (entro il tempo limite di 15 giorni o comunque specificato in fase di acquisto). EFFETTUARE IL RESO è semplicissimo: basta dare il via alla procedura e poi spedire gli articoli dopo aver stampato l’apposita etichetta. La spedizione è gratis per il primo reso di ogni ordine.

