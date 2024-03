WhatsApp introduce le passkey: disponibili su Android, in arrivo su iOS

Aggiornamento 04/03: con un nuovo aggiornamento per la versione beta, WhatsApp introduce finalmente le Passkey su iOS per tutti gli utenti che vogliono smettere di utilizzare le classiche password. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Le passkey stanno rapidamente diventando sempre più popolari, andando a sostituire le ormai vetuste password in favore di un sistema di autenticazione legato ai dispositivi utilizzati. Anche WhatsApp, la nota app di messaggistica istantanea si sta preparando ad introdurre le passkey, nonostante (attualmente) non faccia uso di alcun tipo di password di cui è rischiesto l’inserimento manuale da parte dell’utente.

Maggiore sicurezza in vista grazie all’arrivo delle passkey su WhatsApp

Con il rilascio della versione beta 2.23.17.5 di WhatsApp per Android, Meta ha iniziato a testare l’introduzione delle passkey nell’app di messaggistica istantanea più famosa in Europa. L’integrazione sembra essere prevista per tutti i dispositivi, quindi è lecito aspettarsi una comparsa di questa nuova funzione anche nelle prossime versione beta per iOS e desktop/web.

Grazie all’introduzione delle passkey sarà possibile effettuare l’autenticazione utilizzando i classici metodi di sblocco del proprio dispositivo, come per esempio l’impronta digitale, il riconoscimento facciale o il classico PIN. Non avendo password da inserire, in WhatsApp le passkey funzioneranno come metodo di verifica aggiuntivo, in modo da prottegere gli utenti da eventuali accessi non autorizzati al proprio account.

Essendo questa la prima comparsa della nuova funzione in beta, è lecito aspettarsi i classici tempi di sviluppo a cui siamo abituati con WhatsApp, vale a dire un paio di mesi prima di poter utilizzare le passkey anche nella versione stabile delle app per Android, iOS e desktop/web.

Aggiornamento 17/10: le Passkey arrivano finalmente su Android

Meta ha rilasciato in queste ore una nuova versione di WhatsApp per Android che introduce finalmente le passkey per tutti gli utenti. Tramite l’app, infatti, sarà possibile utilizzare il nuovo metodo di autenticazione che semplificherà l’accesso al proprio account eliminando la necessità di inserire la password.

Per abilitare l’utilizzo delle passkey è necessario recarsi nel menu “Impostazioni > Account” ed utilizzare la nuova opzione “Passkey” per creare immediatamente una chiave d’accesso che andrà a sostituire la password.

Questa nuova funzione è attualmente disponibile solo su Android, ma dovrebbe arrivare anche su iOS nel corso delle prossime settimane.

Aggiornamento 04/03: le passkey arrivano su iOS in Beta

Con la beta 24.2.10.73 di WhatsApp per iOS, Meta ha finalmente portato le passkey anche sulla piattaforma mobile di Apple. Proprio come su Android, questo nuovo metodo di autenticazione permette di eliminare la necessità di inserire una password utilizzando il proprio dispositivo come metodo di autenticazione.

Con la versione iOS 24.4.10.78 beta, inoltre, la funzione viene ulteriormente ampliata con la gestione delle passkey già create. La possibilità di eliminare le classiche password, quindi, potrebbe essere imminente anche sulla piattaforma di Apple.

Attualmente non sappiamo quando questa funzione arriverà ufficialmente in versione stabile anche su iOS, ma è lecito aspettarsi almeno un paio di settimane di testing.

