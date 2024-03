BlitzWolf BW-WA6 è lo speaker Bluetooth da prendere con i saldi di Primavera

Le offerte di primavera di Banggood sono il momento perfetto per mettere le mani su tanti prodotti tech, a prezzo ancora più conveniente. Lo speaker Bluetooth BlitzWolf BW-WA6 è il compagno perfetto per fare festa grazie all’audio potente e alle luci RGB integrate: il prezzo scende a meno di 70€ con questo doppio sconto targato Banggood, disponibile per un periodo limitato di tempo (e per un numero limitato di unità).

Codice sconto BlitzWolf BW-WA6: lo speaker Bluetooth da 80W e con effetti RGB scende ad un prezzo super

Crediti: BlitzWolf

La primavera è ormai giusta e con l’arrivo della bella stagione viene naturale pensare alle gite all’aperto o magari far volare la mente fino all’arrivo dell’estate. Per le tue feste in casa, in mezzo alla natura o in spiaggia, scegli BlitzWolf BW-WA6 e sicuramente non resterai deluso. Si tratta, infatti, di uno speaker Bluetooth con una potenza di 80W, tre modalità di equalizzazione e luci RGB con effetti dinamici, perfette per illuminare l’atmosfera. Inoltre è presente una batteria capiente, da ben 6.000 mAh: l’altoparlante può essere utilizzato anche come power bank, in modo da ricaricare altri dispositivi all’occorrenza. La ricarica avviene tramite Type-C ed sono presenti vari ingressi tra cui quello USB-A, quello micro SD e quello mini-jack da 3,5 mm.

Crediti: BlitzWolf

Lo speaker Bluetooth BlitzWolf BW-WA6 è in offerta lampo con i saldi di primavera di Banggood, ma il prezzo scende ulteriormente (67€) con il codice sconto dedicato (si tratta di una promo dedicata alla versione senza microfono incluso). Inoltre è presente la spedizione gratis, per un risparmio aggiuntivo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

