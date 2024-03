vivo X Fold 3/3 Pro sarà il pieghevole con più batteria di sempre

Aggiornamento 21/03:un leaker svela la batteria di vivo X Fold 3 Pro. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Le prossime settimane dovrebbero vedere il debutto della nuova serie di foldable del brand cinese. Quest’anno si vocifera di un doppio lancio, con vivo X Fold 3 e il fratellone X Fold 3 Pro: un’immagine pubblicata sul social asiatico Weibo (si tratta di un bozzetto) mostra quello che potrebbe essere il design, con un look abbastanza collaudato. Inoltre non mancano dettagli sulle specifiche tecniche di entrambi i pieghevoli grazie ad alcune immagini ufficiose trapelate in rete.

vivo X Fold 3 Pro mostrato in un bozzetto: ecco come dovrebbe essere il design (con pochi cambiamenti rispetto alla generazione attuale)

vivo X Fold 3 Pro (bozza leak) – Crediti: Weibo

L’insider cinese Digital Chat Station ha pubblicato uno sketch dedicato a vivo X Fold 3 Pro, mostrando per la prima volta il design della parte posteriore. Il look è molto vicino a quello dell’attuale X Fold 2: la sola differenza è rappresentata dal logo Zeiss, spostato nel modulo circolare. Insomma, vivo potrebbe aver deciso di puntare su un design già visto, riservando le novità per il comparto tecnico e per le ottimizzazioni software (vista anche la presunta integrazione con il Mac di Apple). Intanto un altro insider ha realizzato dei concept render basate sullo sketch, che mostrano più da vicino come potrebbe essere il nuovo pieghevole. Inoltre non è da escludere che i due modelli abbiamo il medesimo design e differiscano solo per le caratteristiche sotto la scocca.

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Comunque è probabile che arriveranno teaser ed immagini leak nei prossimi giorni: l’evento di lancio dovrebbe avere luogo nel mese di marzo (in Cina) anche se al momento da parte della casa cinese tutto tace. Di seguito trovate tutti i dettagli trapelati finora sui prossimi smartphone pieghevoli della compagnia.

Cosa aspettarsi dai nuovi pieghevoli di vivo

Crediti: Weibo

Dopo le immagini, ecco arrivare anche maggiori dettagli sulle specifiche: di recente sono trapelate delle presunte immagini “ufficiose” che svelano tantissimi dettagli. Quindi proviamo a fare il punto della situazione utilizzando i nuovi leak e le indiscrezioni viste in precedenza. I poster “confermano” che avremo a che fare con una serie di smartphone, molto probabilmente composta da vivo X Fold 3 e 3 Pro. I nuovi pieghevoli dovrebbero essere più sottili di vivo X5 Max, dispositivo lanciato nel 2014 come il telefono più sottile al mondo (meno di 5 mm). Anche in termini di peso ci sarebbero buone notizie: vivo X Fold 3 avrebbe una scocca compresa tra i 200 e i 229 grammi, contro i 250 grammi del fratello maggiore. Entrambi gli smartphone avrebbero un corpo con certificazione IPX8.

Crediti: Weibo

Per quanto riguarda il comparto tecnico, X Fold 3 sarebbe il modello più economico, equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2. Il fratello maggiore vivo X Fold 3 Pro rappresenterebbe invece il vero top di gamma grazie alla presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 (con memorie fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage).

Dovremmo avere anche un sensore ID a ultrasuoni (forse solo per il modello Pro), un display AMOLED E7 LTPO con risoluzione 2K, refresh rate dinamico a 120 Hz e fino a 3.000 nit di luminosità. La batteria sarebbe un’unità record (per un pieghevole) da 5.700 mAh con ricarica da 120W e wireless da 50W. A proposito degli schermi, quello interno misurerebbe 8,03″ (2.408 x 2.200 pixel) mentre quello esterno 6,53″ (2.748 x 1.172 pixel).

The answer is 5700mAh. https://t.co/Pbpp2MgX3p — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 20, 2024

In merito al comparto fotografico ci sarebbe un sensore principale Omnivision OV50H da 50 MP. Precisamente si parla di una tripla fotocamera da 50 + 50 + 64 MP (con OIS, ultra-wide e teleobiettivo), con il supporto dell’ISP proprietario vivo V3. vivo X Fold 3 Pro avrebbe dalla sua un teleobiettivo a periscopio (OV64B da 64 MP). Lato selfie ci sarebbero due sensori da 32 MP, uno per il pannello esterno ed uno per quello interno. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, potremmo avere a disposizione OriginOS 4 basato su Android 14.

Vivo X Fold 3 Pro variants, price leak

– 16GB+512GB: 13,999 CNY (~Rs 1,61,710; ~$1,945)

– 16GB+1TB: 14,999 CNY (~Rs 1,73,260; ~$2,085)



To be the world's first Snapdragon 8 Gen 3 foldable phone, launching March 26#Vivo #VivoXFOld3Pro #VivoXFold3 #VivoXFold3series pic.twitter.com/6aItWXi11H — Anvin (@ZionsAnvin) March 20, 2024

Secondo un recente leak, il nuovo vivo X Fold 3 Pro sarà disponibile nei tagli di memoria 16/512 GB e 16 GB/1 TB, rispettivamente al prezzo do 13.999 CNY (circa 1785€) e 14.999 CNY (circa 1910€). Per quanto riguarda il modello base, le indiscrezioni hanno suggerito in passato la possibilità di avere un prezzo di partenza di 7.999 CNY (circa 1.015€).

