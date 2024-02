vivo X Fold 3 nelle prime immagini: il nuovo pieghevole potrebbe fare gola agli utenti Apple

Il nuovo smartphone pieghevole della casa cinese torna sotto i riflettori, questa volta con qualcosa di più “tangibile”. vivo X Fold 3 è stato avvistato nelle prime immagini, che lasciano intravedere un pannello decisamente soddisfacente (in termini di dimensioni) ed una feature che potrebbe ingolosire gli utenti Apple.

vivo X Fold 3 si mostra nelle prime immagini live con una funzione che potrebbe ingolosire gli utenti Apple

X Fold 2 – Crediti: vivo

Nelle scorse settimane si è parlato il molteplici occasioni del prossimo pieghevole del brand cinese. Quest’anno l’azienda dovrebbe raddoppiare la proposta con vivo X Fold 3 e X Fold 3 Pro, due top di gamma pieghevoli: il primo avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2 mentre il fratello maggiore sarebbe il vero e proprio flagship, con Snapdragon 8 Gen 3. Il lancio sarebbe previsto nel corso del mese di marzo, ma al momento si tratta di un leak. A proposito di indiscrezioni, un noto insider ha condiviso le prime immagini di vivo X Fold 3, svelando alcuni dettagli in anteprima.

Crediti: Weibo

In base a quanto mostrato, il top di gamma pieghevole avrebbe dalla sua uno schermo interno di dimensioni maggiori rispetto a vivo X Fold 2, mentre la selfie camera sarebbe posizionata nell’angolo in alto a destra (e non al centro). Il secondo capitolo della gamma Fold offre un pannello da 8,03” con risoluzione 2K (2.160 x 1.916 pixel) mentre stando ai leak X Fold 3 avrà uno schermo interno Samsung con risoluzione 2.480 x 2.200 pixel ed uno esterno da 2.748 x 1.172 pixel.

Crediti: Weibo

In realtà ciò che colpisce maggiormente è l’interfaccia che vediamo nelle immagini dal vivo: stando alle parole dell’insider cinese IceUniverse, vivo X Fold 3 sarà in grado di “controllare il Mac a distanza”. Insomma, il pieghevole sarebbe in grado di gestire da remoto il Mac, una novità che potrebbe fare gola agli utenti Apple. Comunque non ci sono ancora maggiori dettagli su questa funzionalità: potrebbe essere un semplice mirroring dello schermo oppure offrire dei controlli più avanzati.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le