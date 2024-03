Il primo smartwatch MicroLED Samsung rinviato, e forse c’entra Apple

Non è la prima volta che si sente parlare di uno smartwatch Samsung dotato di schermo MicroLED, tecnologia che pare essere la next big thing del mondo wearable e non solo. Recentemente sono apparse voci di corridoio che vedono Apple aver tirato i remi in barca sul primo Apple Watch Ultra con display MicroLED. E questa ipotesi potrebbe avere una ripercussione sulle scelte del competitor sud-coreano.

Samsung potrebbe aver rinviato il suo primo smartwatch con display MicroLED

Questa volta ne parla il famoso leaker Revegnus, che su X afferma che l’obiettivo iniziale di Samsung fosse quello di portare sul mercato il suo primo smartwatch MicroLED nel corso del 2025. Il prodotto avrebbe potuto essere denominato Samsung Galaxy Watch Ultra, seguendo la denominazione che l’azienda utilizza sui modelli più avanzati in ambito smartphone, tablet e notebook.

Anche il primo Apple Watch Ultra con schermo MicroLED avrebbe dovuto fare il suo esordio in commercio nel 2025, nonostante gli ultimi rumor avrebbero spostato la finestra temporale al 2026 o anche al 2027. La compagnia di Cupertino avrebbe però rivisto i suoi piani, cancellando il progetto MicroLED su smartwatch almeno temporaneamente, e a questo punto questo nuovo tipo di pannello potrebbe debuttare prima sui suoi visori.

Per quanto possa sembrare strano, la rivalità fra Apple e Samsung non implica necessariamente che le due compagnie non condividano la roadmap. Si potrebbe pensare che Samsung approfitti del dietrofront di Apple e colga la palla al balzo per prendersi il merito portando la tecnologia per prima, ma così non sarebbe. Bisogna considerare che Samsung si produce gli schermi da sola ma che allo stesso tempo Apple è uno dei suoi principali clienti, e quindi se Apple decide che non è ancora tempo di MicroLED per Samsung potrebbe essere rischioso produrli senza il suo introito economico.

Come spiegato in questo approfondimento, gli schermi MicroLED hanno il vantaggio di avere un’alta resistenza al burn-in, da sempre tallone d’Achille di quelli OLED, così come una migliore luminosità, tempi di risposta, angoli di visione ed efficienza energetica. Gli svantaggi del MicroLED sono sostanzialmente due e correlati, ovvero l’elevata difficoltà di produzione che si riflette sui costi di fabbricazione. Sembra soltanto questione di tempo, però, prima che i MicroLED arrivino sugli smartwatch, mentre ci vorrà molto di più per vederli sugli smartphone.

