Ninkear T40 è il nuovo tablet Windows completo e conveniente, a meno di 400€

A distanza di pochissimo dall’uscita del suo nuovo laptop leggero e sottile, il brand Ninkear torna con un’altra novità pensata per gli utenti in cerca di un portatile votato sia all’intrattenimento che al lavoro e allo studio. Ninkear T40 2024 è un tablet Windows completo a tutto tondo, un dispositivo che non mancherà di soddisfare i palati più fini, specialmente quelli particolarmente attenti al prezzo.

Ninkear T40 ufficiale: specifiche e prezzo del nuovo PC tablet per il lavoro e l’intrattenimento

Crediti: Ninkear

Il nuovo Ninkear T40 2024 è un dispositivo 2 in 1 che funge sia da tablet che da portatile, grazie alla pratica tastiera Bluetooth inclusa. Il terminale è dotato di uno schermo IPS da 14″ con risoluzione Full HD (1.920 x 1.200 pixel) e rapporto in 16:10, fino a 250 nit di luminosità e un pannello touch. Parliamo di una soluzione leggera e compatta, dal design slim: lo spessore di 10,2 mm e il peso (meno di 1 kg) lo rendono l’alleato perfetto per gli spostamenti, che si tratti di lavorare in mobilità oppure smart working. Basta un attimo per passare dall’utilizzo come tablet alla massima comodità: la tastiera Bluetooth 5.2 fornisce un’esperienza desktop, è dotata di retroilluminazione RGB e si aggancia al tablet tramite magneti.

Il cuore di Ninkear T40 è il processore Intel N100, soluzione fino a 3,4 GHz di frequenza (in modalità Turbo) accompagnata da 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage di tipo SSD. Dal punto di vista tecnico c’è tutto l’occorrente per un’esperienza di utilizzo fluida e senza intoppi mentre lato software è presente Windows 11. Per la connettività sono presenti il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, una porta USB-C per la ricarica, il trasferimento dati e il collegamento a monitor esterni, un ingresso Type-C solo dati ed uno micro HDMI. Il resto del comparto comprende una batteria da 5.000 mAh (38 Wh), 4 speaker stereo (per un audio immersivo 3D surround), una fotocamera posteriore da 5 MP ed una dedicata alle videochiamate (da 2 MP).

Crediti: Ninkear

Il tablet Windows Ninkear T40 2024 debutta nello store ufficiale del brand, al prezzo di 379,9€ (con tanto di spedizione gratis dall’Europa e nella sola configurazione da 16/512 GB). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

