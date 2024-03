Ninkear N15 Air è il nuovo laptop economico da 15″: è sottile e si apre a 180°

La gamma N di Ninkear guadagna una nuova aggiunta alla linea di notebook economici, stavolta con una soluzione sottile e votata alla portabilità, con caratteristiche da non sottovalutare ed un prezzo contenuto. Ninkear N15 Air debutta oggi nello store ufficiale del brand: andiamo a scoprire tutte le novità del nuovo laptop pensato per studenti e utenti da Office.

Ninkear N15 Air debutta nello store ufficiale: tutte le novità dell’ultimo notebook economico

Crediti: Ninkear

Il nuovo Ninkear N15 Air si presenta come una soluzione perfetta da portare con sé ad ogni occasione: l’ideale per gli studenti che hanno bisogno di un laptop affidabile, ma anche per gli utenti business che lavorano prevalentemente con il pacchetto Office. Per prima cosa si tratta di un terminale con display IPS da 15,6″ Full HD+ (1.920 x 1.080 pixel) con rapporto in 16:9: dimenticate gli schermi di piccole dimensioni, perché in questo caso pur trattandosi di un modello budget e votato alla portabilità abbiamo comunque un pannello comodo da visualizzare. Il tutto con uno spessore di 18 mm ed un peso di 1,6 kg; la scocca può essere aperta fino a 180°, una caratteristica utile per la condivisione dello schermo (magari durante una riunione o un lavoro di squadra).

Crediti: Ninkear

Il comparto tecnico è basato sul processore Intel Alder Lake N95, soluzione di 12° generazione con una frequenza massima Turbo di 3,4 GHz. Lato memorie abbiamo ben 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD, per un’esperienza di utilizzo sempre fluida e scattante. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.800 mAh (44 Wh), in grado di offrire un’autonomia fino ad 8 ore di utilizzo continuo e fino a 72 ore in standby (secondo quanto riportato dall’azienda).

Crediti: Ninkear Crediti: Ninkear

Non mancano caratteristiche che migliorano ulteriormente l’utilizzo: è presente una tastiera full-size retroilluminata con tanto di un ampio trackpad con un lettore d’impronte digitali integrato, un sistema di raffreddamento con ventola e dissipatore in rame, WiFi Dual Band, Bluetooth, una fotocamera per le videochiamate e Windows 11 lato software. Il nuovo Ninkear N15 Air è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 259,9€ con tanto di spedizione gratis: una novità davvero niente male, perfetta per chi cerca un portatile low budget accessibile e senza troppi compromessi! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Ninkear.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le