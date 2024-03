Il supporto Android per Apple Watch era quasi pronto: nuove rivelazioni per la causa antitrust

Aggiornamento 22/03: in risposta alla causa antitrust intentata dagli Stati Uniti, Apple ha rivelato di aver lavorato per molto tempo al supporto Android per Watch, ma di aver fermato il progetto a causa di alcune limitazioni. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Vi piacerebbe poter utilizzare Apple Watch con il vostro smartphone Android? C’è stato un tempo in cui questa idea sembrava galvanizzare anche la compagni di Cupertino, tanto da lanciare un progetto per il supporto ufficiale. Purtroppo, nonostante la compatibilità fosse quasi completa, Apple ha deciso di proteggere il proprio ecosistema legando lo smartwatch al solo utilizzo con iPhone.

Apple ha deciso di difendere l’ecosistema legando Watch solo ad iPhone

Secondo le informazioni condivise da Bloomberg, infatti, gli sviluppatori di Apple avevano progettato il supporto Android per Watch e l’app Salute, investendo anche un considerevole sforzo in termini di tempo e risorse. L’obiettivo sarebbe stato quello di guadagnare terreno in quei paesi dove iPhone non occupa grandi fette di mercato, consolidando il brand anche su altre piattaforme.

Project Fennel, questo il nome del progetto per la compatibilità, era quasi completo quando Apple ha deciso di cancellarlo, con ragione piuttosto chiare: “Se diamo Watch ad Android sminuiamo il suo valore su iPhone” avrebbe dichiarato qualcuno in carico di prendere questa decisione, secondo le fonti di Bloomberg.

La protezione di iPhone e del suo ecosistema, quindi, ha prevalso e il progetto per la compatibilità di Apple Watch su Android è stato completamente accantonato.

Aggiornamento 22/03: Apple ha lavorato per 3 anni al supporto Android per Watch

Crediti: Apple

In risposta alla causa antitrust intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Apple ha confermato per la prima volta di aver effettivamente pensato al supporto Android per i dispositivi Watch. I lavori sarebbero andati avanti per circa 3 anni, finché la compagnia statunitense non ha stabilito che non era possibile supportare il sistema operativo di Google a causa di limitazioni tecniche. L’idea, quindi, è stata accantonata.

