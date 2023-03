Il PC dei sogni dei fan di Evangelion è di ASUS ROG

Se siete amanti della storica serie Neon Genesis Evangelion e un giorno sognate di guidare il vostro EVA, beh, sappiate che ciò potrebbe non essere possibile, ma la collezione ASUS ROG potrebbe in parte saziare questa fantasia. In partnership con lo studio Khara (noti per il lavoro con Rebuild of Evangelion), è stata ideata per soddisfare i palati più esigenti, comprendendo un po' tutto quello che serve per assemblare il proprio PC da gaming (e da collezione).

ASUS ROG presenta la collezione a tema Neon Genesis Evangelion

Sì, perché la collaborazione di ASUS Republic of Gamers con l'opera di Hideaki Anno tocca tutti (o quasi) gli elementi che compongono l'ecosistema informatico, tematizzati per ricordare l'EVA-01, l'organizzazione NERV e così via. A partire dal case ROG Strix Helios, all'interno del quale trova spazio la scheda madre ROG Maximus Z690 Hero in accoppiata alle schede video GeForce RTX 3090 e 3080 e all'impianto di raffreddamento a tre ventole ROG Ryujin II 360 ARGB e l'alimentatore ROG Thor 1000W Platinum; a completare il tutto c'è il monitor ROG Strix XG27AQM, il router ROG Rapture GT-AX6000, la tastiera meccanica ROG Strix Scope RX, il mouse ROG Keris Wireless, le cuffie ROG Delta S, il mousepad ROG Scabbard II e il case per SSD portatile ROG Strix Arion.

Si tratta di un'edizione limitata e sarà disponibile all'acquisto negli ASUS Gold Store e nei negozi affiliati (Alex.it, Crismatica, Drako, Esse Emme, Giaca, Infograf, Leoni, Mister Web, Next, Tradeco e Zetaelle). Ecco a quanto ammontano i prezzi:

ROG Strix Helios Eva Edition – 499€

ROG Maximus Z690 Hero Eva Edition – 799€

ROG Strix GeForce RTX 3090 EVA Edition – 2.999€

ROG Strix GeForce RTX 3080 EVA Edition – 1.699€

ROG Ryujin II 360 ARGB Eva Edition – 449€

ROG Thor 1000W Platinum Eva Edition – 499€

ROG Strix XG27AQM Eva Edition – 999€

ROG Rapture GT-AX6000 Eva Edition – 489€

ROG Strix Scope RX Eva Edition – 189€

ROG Keris Wireless Eva Edition – 89€

ROG Delta S Eva Edition – 249€

ROG Scabbard II Eva Edition – 49,90€

ROG Strix Arion Eva Edition – 69,90€

