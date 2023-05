Con Realme Narzo 50 bastano solo 130€ per uno smartphone 5G

Ormai il nuovo standard di connettività si è diffuso a macchia d'olio e sempre più utenti sono in cerca di uno smartphone affidabile, completo e – soprattutto – economico per passare al 5G. Se siete in cerca di un nuovo dispositivo e volete provare l'ebrezza dello standard di ultima generazione, allora Realme Narzo 50 5G è di certo il miglior medio gamma “d'ingresso” in questo mondo: andiamo a vedere qual è la migliore occasione, in offerta lampo o con codice sconto, per risparmiare sull'acquisto del terminale!

Risparmia su Realme Narzo 50 5G grazie alla nuova offerta lampo targata Amazon

Con Realme Narzo 50 si punta ad un dispositivo votato al 5G, dotato di buone caratteristiche e spendendo meno. Il medio gamma è una soluzione equipaggiata con un ampio schermo da 6,6″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, mosso dal chipset Dimensity 850 e alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W.

Il resto delle caratteristiche comprende una fotocamera principale da 48 MP, la possibilità di utilizzare la Virtual RAM per aumentarne il quantitativo, una selfie camera Das 8 MP, uno slot Dual SIM, il supporto micro SD ed un ingresso da 3,5 mm per le cuffie.

La migliore occasione per risparmiare sull'acquisto di Realme Narzo 50 5G arriva da Amazon: il dispositivo è in offerta lampo al minimo storico (129,9€) con tanto di spedizione Prime. Un'occasione imperdibile per portarsi a casa uno smartphone 5G a prezzo stracciato!

