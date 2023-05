Google Pixel Fold in bella mostra nel nuovo spot con le star NBA

Google, forse con qualche ora di anticipo, ha pubblicato su YouTube un nuovo spot dedicato alla linea di smartphone Pixel dove possiamo notare in primo piano l'inedito Pixel Fold. Il primo pieghevole di Big G sembra essere l'indiscusso protagonista dello spot, affiancato alle grandi stelle del NBA che per l'occasione utilizzano gli smartphone di Google. Si tratta del primo filmato ufficiale in cui viene mostra il Pixel Fold.

Pixel Fold e le star del NBA sono protagonisti del nuovo spot Google

“Google Pixel x NBA: The Greatest Watch Party” è uno spot di circa 2:40 in cui viene fatto sfoggio della partnership tra il colosso delle ricerche sul web e il massimo campionato di basket statunitense. A sorpresa, uno dei grandi protagonisti del filmato è proprio il nuovo Google Pixel Fold, che viene mostrato in ogni suo aspetto. Probabilmente, la presentazione del filmato era destinata all'evento I/O 2023 che si terrà a breve, ma il video è andato online in anticipo.

Nello spot compare, brevemente, anche un nuovo Pixel 7a (anch'esso non ancora presentato ufficialmente) nella colorazione Corallo. Anche in questo caso, si tratta della prima apparizione ufficiale dello smartphone, segno tangibile che lo spot è stato pubblicato in anticipo per errore.

La presentazione dei due nuovi smartphone e del Pixel Tablet è attesa per le prossime ore, quando al Google I/O 2023 la compagnia americana presenterà tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il