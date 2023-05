Due mesi con Samsung S23: a 600 euro è il compatto da comprare

Ormai i tempi sono maturi. Nonostante non sia affollato come altri segmenti, quello degli smartphone compatti è un mercato sempre più apprezzato dagli utenti, al punto dallo spingere diversi brand a proporre alternative più “comode” ai soliti dispositivi enormi top di gamma, tentando allo stesso tempo di ridurre il più possibile tutti i compromessi derivanti da uno spazio più ridotto.

L'abbiamo visto con l'Asus Zenfone 9, o con il nuovo arrivato Google Pixel 7a, ma se c'è un prodotto che sin dal suo arrivo nel mercato ha fatto parlare di sé è il fratello minore dell'apprezzatissimo Samsung Galaxy S23 Ultra: da tempo ormai il brand ha intrapreso un lungo cammino alla ricerca del “compatto perfetto”, un dispositivo non solo bello e comodo, ma anche affidabile e con prestazioni ai vertici della categoria.

Caratteristiche che, soprattutto grazie all'integrazione del Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 nella sua nuova lineup, ritroviamo nel Samsung Galaxy S23 che ormai sto utilizzando da un paio di mesi, ed ora che tutti i suoi principali competitor (in termini di dimensioni) sono stati presentati e che gli street price si sono assestati, possiamo giungere ad un epilogo: Samsung Galaxy S23 è davvero il compatto da comprare considerando che, ad oggi, è possibile acquistarlo a 613 euro (tramite il box in basso)?

Samsung Galaxy S23: pro e contro dopo 2 mesi

Pro

Partiamo con i “pro” del piccolino di casa Samsung. Grande 146.3 x 70.9 x 7.6 mm e pesante 168 grammi, è indubbio che uno dei punti forti del Samsung Galaxy S23 sia il design, ma non inteso esclusivamente in termini di dimensioni e peso. Già se paragonato agli altri compatti, sin dal primo approccio con lo smartphone si notano i materiali di pregio e le linee studiate con grande cura, che rendono Samsung Galaxy S23 il miglior compatto in termini di design e materiali attualmente in circolazione.

Un design che, unito alle caratteristiche tecniche del dispositivo, lo rende (finalmente) solido sul fronte delle prestazioni e sull'autonomia della batteria: cose da sempre considerate come il tallone d'Achille degli smartphone compatti.

È certificato IP68, ha un Gorilla Glass Victus 2 a protezione della parte frontale e della parte posteriore, ed è dotato della modalità Samsung Dex: una modalità desktop che non è presente in nessun altro telefono di piccole dimensioni.

Se paragonato al Pixel 7a (e sì, lo so, le fasce di prezzo sono leggermente diverse), Samsung Galaxy S23 dispone di una fotocamera in più, ed avere un teleobiettivo di buona qualità può essere cosa apprezzata per molte persone. Nell'app Galleria, poi, sono state integrate tutte le funzionalità di editing che abbiamo visto sull'S23 Ultra, compresa la gomma oggetto, la riduzione delle ombre e i filtri colore personalizzabili partendo (anche) da un'altra fotografia.

Va detto però che a livello di hardware fotografico non ci sono molte novità rispetto al predecessore, se non per il nuovo processore d'immagine integrato nel SoC di Qualcomm.

In tutta sostanza, i sensori fotografici rimangono gli stessi visti nell'S22: la fotocamera principale utilizza un sensore da 50 megapixel, con ottica F/1.8 stabilizzata, ed è affiancato da una ultrwawide da 12 megapixel F/2.2 ed un tele 3x da 10 megapixel F/1.39 con stabilizzazione ottica.

E poi, nonostante non sia di tipo LPTO, il display del Samsung Galaxy S23 è tra i migliori del settore: 1750 nit di picco in HDR si fanno notare molto su un pannello da 6.1 pollici FullHD+, soprattutto se frontalmente le cornici sono equilibrate e piacevoli ed è possibile personalizzare i profili colore nelle impostazioni: cosa che probabilmente non sarà necessaria, visto che già di fabbrica viene adottata una calibrazione molto accurata.

La grande novità di Samsung Galaxy S23 nonché il suo più grande “pro” sta nel processore. Cosi come tutta la lineup, anche il piccolino è dotato di un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 e memorie LPDDR5X e UFS 4.0: attenzione però che solo la versione da 256 GB di archiviazione è equipaggiata con le UFS 4.0, lo stesso non si può dire per la 128 GB.

Contro

Ed è proprio da questa difformità relativa alle memorie interne che vorrei partire. Nonostante Samsung Galaxy S23 dal punto di vista hardware sia la classica ciambella uscita con il buco sono convinto che la scelta giusta sia quella di differenziare le velocità delle memorie, anche perché stiamo parlando di un prodotto che, seppure compatto, va inserito nel segmento dei top di gamma.

E proprio considerandolo un top di gamma, va detto che seppur di buon livello, anche la connettività di questo Samsung Galaxy S23 ha qualche sbavatura. Innanzitutto l'azienda deve fare qualcosa per migliorare la ricezione della rete cellulare che, come in tutti gli esponenti della serie, è un po' sottotono soprattutto con alcuni operatori, e mancano la connettività UWV ed il WiFi 7 (anche se non è escluso che il brand lo possa abilitare con un aggiornamento software).

Va detto poi che nonostante il SoC di Qualcomm sia in grado di surclassare totalmente il vecchio Exynos 2200, le dimensioni compatte del Samsung Galaxy S23 lo rendono il modello che più si riscalda di tutta la lineup. Sia chiaro, il lavoro svolto da Qualcomm lo renda il migliore della sua categoria in quanto a gestione termica, soprattutto quando è sotto stress il piccolino della famiglia tende a riscaldarsi soprattutto nelle zone del camera bump.

Poco male però, perché capiterà raramente di sentire il fastidio di uno smartphone caldo tra le mani, e se si considera il nuovo processore d'immagine dello Snap 8 Gen. 2, probabilmente quello delle temperature è un “compromesso” che vale la pena accettare: lo scorso anno, nel segmento dei compatti, avrei posizionato al terzo posto l'S22, dopo il Pixel 6a e l'iPhone 13, ma ora le cose sono cambiate.

Sia chiaro, nonostante la presenza di una fotocamera in più, sono dell'idea che nella categoria dei compatti il Pizel 7a sia il migliore in quanto a qualità fotografica, ma è indubbio che Samsung Galaxy S23 batte a mani basse l'iPhone 14 di Apple che, diciamolo, ormai ha una fotocamera che non fa gridare al miracolo da anni, se non per i video.

Perché sì, un punto su cui Samsung deve lavorare tantissimo nel suo compatto è sulla qualità generale dei video registrati che non solo soffrono della limitazione delle ottiche quando si registra in 4K a 60 fps, ma mancano di “grana”, cosa che invece è molto più apprezzabile sia nel Pixel che (ovviamente) nell'iPhone.

Ed in quanto a contenuti foto/video è importante specificare un'altra cosa: se pubblicate molto sui social, soprattutto su Instagram e TikTok, puntate ad un Pixel o un iPhone. Perché sì, il brand ha fatto grandi passi in avanti nell'ottimizzazione delle fotocamere nelle app dei social più utilizzati, ma il lavoro svolto da Apple e Google è nettamente superiore, sia in termini qualitativi che in termini di fluidità delle immagini.

Verdetto

Insomma, per tirare le somme e riuscire a capire se il Samsung Galaxy S23 è il miglior compatto del mercato, non bisogna dimenticarsi del fattore più importante: il prezzo di vendita, o meglio lo street price. È possibile acquistare Samsung Galaxy S23 su Ebay a 613 euro usufruendo di un coupon che trovate nel box in basso, e considerando che in linea di massima stiamo parlando di circa 100 euro in più rispetto al prezzo di vendita ufficiale del Pixel 7a e dello sesso prezzo che servirebbe per acquistare un Asus Zenfone 9, sarei uno stupido a non consigliarvi l'acquisto del piccolo di casa Samsung.

Perché vedete, fino a poco tempo fa “compatto” significava compromessi hardware e design poco curato, ma il lavoro fatto con Samsung Galaxy S23 è davvero di alto livello: è curato, ha il SoC più potente in circolazione, un buon display ed un comparto fotografico di tutto rispetto.

Non è perfetto, questo è chiaro, ma qualora non si voglia un dispositivo enorme e avanzato come l'S23 Ultra, senza però dover rinunciare alle prestazioni e alla comodità, nel mondo dei compatti Samsung Galaxy S23 è il modello da comprare, soprattutto se lo si paga circa 600 euro.



