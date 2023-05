HTC U23 ufficiale: il nuovo mid-range arriva anche in Italia

Parliamoci chiaro: l'HTC dei tempi d'oro non esiste più, e probabilmente anche gli estimatori dell'epoca se ne sono tristemente fatti una ragione. Se dovessi ripensare all'ultimo modello di smartphone HTC dovrei tornare indietro di molti anni, per una compagnia che da un po' di tempo a questa parte ha preferito lasciar perdere l'agguerrita concorrenza cinese e puntare ad altri settori, realtà virtuale e visori in primis. Ogni anno sono comunque continuati ad uscire nuovi modelli di smartphone, molto spesso con caratteristiche deludenti, ma il nuovo HTC U23 Pro potrebbe riuscire a convincere qualcuno.

HTC U23 Pro è il nuovo smartphone del brand taiwanese: ecco le novità

Era il 2020 quando usciva HTC U20, all'epoca basato sul competitivo Snapdragon 765G, ma da allora la compagnia ha messo da parte la serie U producendo soltanto modelli per la fascia medio/bassa nei mercati emergenti. Adesso arriva il suo diretto erede HTC U23 Pro, con uno schermo OLED da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 393 PPI, protezione Gorilla Glass Victus e certificazione IP67. Misura 166.6 x 77.1 x 8.9 mm, pesa 205 grammi ed è alimentato dallo Snapdragon 7 Gen 1, un SoC a 4 nm Samsung con CPU octa-core Kryo (1 x 2,4 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno 662, assieme a 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna espandibile via microSD.

Ha una quadrupla fotocamera da 108+8+5+2 MP f/1.7-2.4-2.2-2.2 con stabilizzazione OIS, ultra-grandangolare e sensori macro e di profondità, una selfie camera da 32 MP f/2.45 e una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida 30W e wireless 15W (anche inversa 5W). Il lettore d'impronte è laterale, il software è Android 13 e il reparto connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.0, GPS/GLONASS/BDS/Galileo/Beidou e ingresso mini-jack. Disponibile nelle due colorazioni Nero Caffè e Bianco Neve, HTC U23 Pro arriva in Italia al prezzo di 559€ sullo store ufficiale per la variante da 12/256 GB, e ordinandolo fino al 4 giugno si ottengono in omaggio le cuffie HTC True Wireless Earbuds Plus.

