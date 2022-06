HTC Desire 22 Pro ufficiale: il telefono del metaverso potrebbe deludervi

Sembrava fosse stato cancellato, ma adesso HTC Desire 22 Pro è ufficialmente qui e vuole farsi un nome come “lo smartphone del metaverso”. In realtà non si tratta di uno smartphone del tutto nuovo, visto che parliamo del successore del già conosciuto Desire 21 Pro, perciò parliamo di un modello che punta alla fascia mid-range ma con un tocco piuttosto peculiare.

HTC Desire 22 Pro ufficiale: ecco com'è fatto lo smartphone del metaverso

Dal punto di vista della scheda tecnica, HTC Desire 22 Pro non è uno smartphone particolarmente originale. Ha uno schermo punch-hole da 6,6″ Full HD+ in 20:9 con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass, in dimensioni di 166,3 x 76,9 x 9,4 mm e un peso di 205 grammi. Sarà disponibile nelle colorazioni Wave Gold e Starry Night Black, per una scocca certificata IP67 che contiene una batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida 18W e ricarica wireless (anche inversa). Una batteria che alimenta lo Snapdragon 695 5G, SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 660 fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 619, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile via microSD. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera da 64+13+5 MP con grandangolare e sensore di profondità, e una selfie camera da 32 MP.

Cos'ha di particolare HTC Desire 22 Pro, quindi? Come afferma HTC, lo smartphone fa parte dell'ecosistema Viveverse e viene definito come partner ideale del visore VR VIVE Flow, potendoli abbinare al meglio. Inoltre, Vive Market e Vive Wallet permettono di gestire le criptovalute ed è pre-installata anche un'app per gestire le collezioni di NFT.

Prezzo e disponibilità

Se foste interessati all'acquisto di HTC Desire 22 Pro, abbiamo brutte notizie per voi: lo smartphone è disponibile solo in Taiwan al costo di 11.990 TWD, pari a circa 380€.

