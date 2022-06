OnePlus 10RT si farà, ma avrà una fotocamera “peggiore”

Da quando OnePlus ha cambiato strategia di mercato, è difficile anticiparne le mosse e prevedere quali saranno i modelli di smartphone in arrivo sugli scaffali. Se si guarda ai top di gamma, per esempio, abbiamo conosciuto OnePlus 10 Pro ma niente OnePlus 10, e a quanto pare potrebbe non esserci mai un modello base. Si vocifera dell'esistenza di un primo modello Ultra, ma anche in questo caso continuano a esserci voci discordanti. Senza considerare che in questi mesi abbiamo assistito al lancio di OnePlus Ace, Ace Racing e 10R, non propriamente flagship ma modelli in grado di offrire specifiche molto avanzate. Senza contare che all'orizzonte ci sono ulteriori modelli, e non parlo solo del già vociferato OnePlus 10T ma anche dell'inedito OnePlus 10RT.

Un leaker svela l'esistenza di OnePlus 10RT e rivela le specifiche della fotocamera

Ed è nuovamente Yogesh Brar, leaker sempre molto informato su OnePlus, a svelare l'esistenza di OnePlus 10RT. Come ormai sappiamo, la compagnia di Pete Lau ha scelto di diversificare in maniera piuttosto corposo la fascia alta e medio/alta. Oltre alla serie T, quindi, c'è anche la serie RT, al debutto nel 2021 con il primo OnePlus 9RT, modello apprezzato ma che non ha avuto una commercializzazione ufficiale in Europa. Non era chiaro se ci sarebbe stato un successore, visti i vari modelli succitati, ma secondo il leaker sì.

Ma non finisce qui, perché Yogesh ha colto la palla al balzo per svelare quale sarebbe il comparto fotografico dello smartphone, siglato CPH2143. Sul retro ci sarebbe una tripla fotocamera da 50+8+2 MP f/1.88-2.25-2.4, comprensiva di stabilizzazione OIS, grandangolare e macro. Sul davanti, invece, la selfie camera sarebbe da 16 MP.

OnePlus 10RT (CPH2413) Camera Specs



✓Rear



– 50MP (Sony IMX766), OIS, (f/1.88) (84.4°)

– 8MP Ultra-wide (ƒ/2.25) (119.7°)

– 2MP Macro (f/2.4) (88.8°)



✓Front



16MP (Samsung S5K3P9) (f/2.45) (82.3°), EIS — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 28, 2022

I più attenti avranno notato che, almeno sulla carta, la fotocamera di OnePlus 10RT non sembra essere un grande passo in avanti rispetto al modello precedente. I sensori sarebbero pressoché immutati, compreso il primario Sony IMX766, mentre l'unico a cambiare sarebbe il grandangolare. Ma il cambiamento sembrerebbe in negativo: se su 9RT troviamo un 16 MP con FoV da 123°, su 10RT troveremmo un 8 MP con FoV da 119,7°. Non solo il sensore sarebbe meno definito, ma avrebbe anche un campo visivo inferiore. Senza contare che parleremmo dello stesso comparto fotografico di un modello di fascia più economica come OnePlus Nord 2. Probabilmente OnePlus punterà su altre specifiche, probabilmente display, potenza e velocità di ricarica.

