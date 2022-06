iQOO 9T sta per arrivare: sarà lui il primo smartphone Global con Snapdragon 8+?

La nuova generazione di top di gamma iQOO si fa strada a colpi di leak (avete visto le prime immagini render?) ma per il mercato Global l'azienda cinese potrebbe fare un piccolo passo indietro e lanciare iQOO 9T: potrebbe essere proprio lui il primo smartphone fuori dalla Cina ad avere a bordo lo Snapdragon 8+ Gen 1.

iQOO 9T in arrivo nel mercato Global: spuntano le specifiche e la certificazione BIS

In realtà questa non è la prima volta che sentiamo parlare di iQOO 9T: la serie 9 è stata già lanciata in versione Global in India a inizio anno, ma già da alcuni giorni si vocifera del suo ritorno, con un nuovo terminale. Il dispositivo è stato certificato dall'ente BIS, un dettaglio che indica proprio un debutto a stretto giro. La serie 9 in salsa Global, quindi, potrebbe offrire anche uno scorcio della next gen con iQOO 9T, dispositivo di fascia alta equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1, ultima soluzione high-end di Qualcomm.

Nonostante sia ancora tutto molto nebuloso, il terminale potrebbe essere un rebrand di iQOO 10, in arrivo in Cina molto presto (si vocifera già a luglio). Stando a quanto trapelato, iQOO 9T dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6.78″ con refresh rate a 120 Hz; il chipset top sarebbe accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Non conosciamo ancora la capienza della batteria, ma già si parla del supporto alla super ricarica da 120W. I dettagli riportati coincidono che le possibile specifiche di iQOO 10 (qui trovate il nostro approfondimento dedicato alla prossima serie top).

Ora resta solo un'incognita da svelare: sarà iQOO 9T il primo dispositivo internazionale con Snapdragon 8+ oppure questo primato toccherà a OnePlus 10T (un altro top di cui si parla tanto in questo periodo)?

