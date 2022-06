iQOO 10 sfida Nothing Phone (1): avrà un design unico

Il lancio dei nuovi smartphone iQOO 10 e 10 Pro è atteso per il prossimo mese. Al momento non si ha ancora una data certa ed è probabile che ci sia da attendere ancora un po' per poter vedere i nuovi smartphone in vesti ufficiali, ma le immagini render trapelate in rete proprio in queste ore ci offrono un assaggio del suo design e di alcune specifiche chiave.

iQOO 10 nelle prime immagini render e nuovi dettagli sulle sue specifiche, lancio vicino?

La nuova serie di smartphone dovrebbe includere almeno due modelli, appunto: iQOO 10 e 10 Pro. I render riguarderebbero la variante standard, il cui design posteriore ospiterebbe un ampio modulo fotografico che riporta alla mente smartphone come vivo X80 Pro. Non ci sarebbe la collaborazione con Carl Zeiss, ma vedremmo riportata in auge la stabilizzazione Gimbal ingegnerizzata proprio da vivo. Lo stesso possiamo dire per l'ISP vivo V1, che dovrebbe ulteriormente impreziosirne il comparto fotografico.

L'altra particolarità di iQOO 10 sarebbe estetica, con un retro in doppia finitura nelle varianti bianca e nera, quest'ultima con inserti in stile fibra di carbonio.

BREAKING !!!

iQOO 10 leaked for the first time!

It adopts a revolutionary new ID with modular splicing design on the back. We can also find some familiar elements, such as classic aramid fiber stripes. The new and the old together contribute to its noticeable avant-grade look. pic.twitter.com/TOWTWlFK03 — Ice universe (@UniverseIce) June 27, 2022

Le immagini render sono state accompagnate da alcuni nuovi dettagli sulle specifiche tecniche della serie iQOO 10. Stando a quanto riferito dal leaker Digital Chat Station, ci sarebbe anche una configurazione basata su MediaTek Dimensity 9000+, oltre a quella con SoC Qualcomm. Se così fosse, avremmo un SoC a 4 nm TSMC con una maggiore potenza di calcolo. Il leaker menziona anche un non ben specificato sensore principale da 50 MP con dimensioni di 1/1,5″.

Altre caratteristiche includerebbero un display OLED da 6,78″ Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, almeno 12 GB di RAM e supporto alla ricarica più veloce di sempre.

Cosa pensate di questo nuovo iQOO 10? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo ti è piaciuto condividilo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il