Brutte notizie per chi guarda YouTube sulla TV: le pubblicità diventano più invasive

Nel corso del YouTube Brandcast, un evento dedicato agli inserzionisti per la nota piattaforma video, Google ha annunciato diverse novità che avranno un grande impatto sulla visione dei video sulla TV di casa. Gli utenti nei prossimi mesi vedranno l'arrivo di pubblicità più lunghe che non potranno essere saltate, ed inserzioni anche quando un video è in pausa.

30 secondi di pubblicità obbligatoria per i migliori video di YouTube sulla TV

L'app di YouTube per Smart TV (quali possono essere Google TV, Tizen di Samsung, webOS di LG oppure Fire TV di Amazon) molto presto inizieranno a visualizzare nuove pubblicità che l'utente non potrà saltare. Sui migliori video della piattaforma (che vengono considerati YouTube Select) le due pubblicità da 15 secondi (spesso saltabili) lasceranno spazio ad un unico spot pubblicitario di 30 secondi di cui sarà obbligatoria la visione.

Ma non è finita qui: mettendo il filmato in pausa, il box del video si rimpicciolirà lasciando spazio ad una nuova inserzione che andrà ad occupare metà dello schermo. Questo tipo di pubblicità sarà spesso accompagnato da un QR Code (come nell'immagine in alto) che l'utente potrà scansionare per conoscere maggiori dettagli sul prodotto. La pubblicità sarà accompagnata da un tasto per la chiusura dell'inserzione, ma quest'ultima dovrebbe sparire automaticamente una volta premuto il tasto play.

Gli inserzionisti si sono dimostrati entusiasti delle novità, ma gli utenti lo saranno sicuramente molto meno: l'unico modo per evitare le pubblicità sembra essere la sottoscrizione all'abbonamento YouTube Premium, dopo il blocco completo degli AdBlock sulla piattaforma.

