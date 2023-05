Honor Play 40 5G ufficiale a sorpresa: medio gamma, ma con stile

Lanciato a sorpresa, il nuovo modello della serie Play arriva a parecchi mesi di distanza dal predecessore (uscito lo scorso ottobre) e ancora una volta si propone con un look stiloso e caratteristiche budget. Andiamo a conoscere tutti i dettagli di Honor Play 40 5G tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (cinese).

Honor Play 40 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo dispositivo della gamma arriva con un design simile quello di Play 40 Plus: ritroviamo una fotocamera inserita in due moduli circolari ed un notch a goccia frontale, con uno stile generalmente pulito ed elegante. Honor Play 40 5G si arricchisce con una doppia texture posteriore: l'area intorno alla fotocamera è lucida, con un elemento brillante in bella vista, mentre il resto della scocca appare opaco.

Lo smartphone misura 163,32 x 75,07 x 8,35 mm per un peso di 188 grammi e monta uno schermo LCD TFT da 6,56″ con risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel) e refresh rate a 90 Hz; il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche dei Honor Play 40 5G sono basate sul chipset Snapdragon 480+, soluzione budget di Qualcomm con una frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Adreno 619, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.200 mAh con ricarica da 10W.

Abbiamo poi il supporto Dual SIM 5G, il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e Android 13 lato software (sotto forma di MagicOS 7.1).

Il comparto fotografico offre una dual camera da 13 + 2 MP (f/1.8-2.4) con un sensore principale ed uno dedicato alla profondità di campo; frontalmente, all'interno del notch a goccia, troviamo una selfie camera da 5 MP (f/2.2).

Honor Play 40 5G – Prezzo e uscita

Il nuovo Honor Play 40 5G è stato lanciato tramite il sito ufficiale cinese di Honor ma al momento mancano i dettagli su prezzo e disponibilità. Non appena ne sapremo di più, aggiorneremo l'articolo con tutte le novità.

