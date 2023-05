La serie Samsung Galaxy S23 è in crisi: la salvezza sarà S23 FE

Per tornare all'ultimo campione di vendite tra i top di gamma Samsung bisogna tornare indietro di 10 anni, e il lancio di modelli come Galaxy S23 FE potrebbe non aiutare. Era il 2013 quando veniva lanciato quel Samsung Galaxy S4 che bissò il successo dello storico S3, entrambi venduti in 140 milioni di unità nel mondo. Ci furono poi le serie Galaxy S6, S8, S9 ed S10, le cui vendite si aggirarono attorno alle 40 milioni di unità l'una, ma da allora nessun altro flagship Samsung è riuscito a fare altrettanto.

Il lancio di Samsung Galaxy S23 FE potrebbe avvenire prima del previsto per riaccendere le vendite

Dopo il flop della serie S22, il più recente trittico composto da Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra sembrava aver risollevato le vendite, vendendo 11 milioni di unità in 2 mesi (di cui il 60% grazie al modello Ultra), praticamente il doppio della precedente generazione. Tuttavia, nel mese di maggio le vendite sarebbero drasticamente calate, e nel secondo trimestre 2023 dovrebbero segnare un calo del -20% rispetto al non entusiasmante Q2 2022. I consumatori non stanno acquistando come previsto dall'azienda, chi doveva comprare ha già comprato a inizio vendite e chi non l'ha ancora fatto sta aspettando che il prezzo cali nei prossimi mesi. Ed è qui che entrerebbe in gioco il modello Fan Edition, il cui lancio sarebbe stato anticipato a luglio/agosto per risollevare le sorti della serie, per uno smartphone su cui per mesi sono rimbalzate voci contrastanti sull'effettiva esistenza. Fino allo scorso marzo, voci affidabili affermavano che non ci sarebbe stato nessun S23 FE, ma più recentemente se n'è tornato a parlare con insistenza, e l'impressione è che Samsung abbia temporeggiato per capire l'andamento delle vendite e decidere se commercializzarlo o meno. E visto che S23 non sta vendendo come sperato, S23 FE si farà e prima dell'Unpacked di Z Fold 5 e Z Flip 5, ma con specifiche che potrebbero farvi storcere il naso.

