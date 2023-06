AYANEO AIR 1S è ufficiale: display 5.5″ OLED e processore AMD

Il settore dei PC-console ibridi sta vivendo un vero e proprio rinascimento: in pochi mesi, dopo il rilascio di Steam Deck, sempre più aziende hanno deciso di lanciarsi nell'affascinante mondo dei videogiochi, proponendo nuove soluzioni per il gaming portatile. AYANEO, oggi, aggiorna la linea AIR con il nuovo modello 1S che sfrutta la CPU AMD di nuova generazione per aumentare le performance.

AYANEO aggiorna la linea AIR con il modello 1S che sfrutta la CPU 7840U

AYANEO AIR 1S è un PC-console ibrido equipaggiato con un processore AMD 7840U che aumenta le performance rispetto al modello precedente consentendo di giocare agevolmente anche ai tripla A di nuova generazione. Viene aggiornato anche il display, con una nuova unità OLED da 5.5″ ed una risoluzione HD (720p, 1280 x 720 pixel).

Importante upgrade anche per gli analogici e i trigger della console: in entrambi i casi, infatti, entra in gioco la tecnologia Hall Effect che migliora la precisione ed evita il drifting. La console, inoltre, è equipaggiata con il sistema audio AYANEO Hyper Sound che sfrutta gli speaker stereo per suoni più profondi ed immersivi.

Anche in questo caso, il sistema operativo utilizzato dal PC ibrido è Windows 11 con il software di gestione AYASpace 2 che semplifica l'interfaccia e la rende più adatta al gaming in portabilità.

AYANEO AIR 1S sarà disponibile dal 29 giugno, ma la compagnia cinese non ha ancora annunciato il prezzo con cui arriverà sul mercato.

