Redmi A3x ufficiale: è lo Xiaomi più economico del momento

Nelle scorse ore un mega leak ha svelato praticamente tutto sul nuovo budget phone di Xiaomi, tranne il prezzo: ora il cerchio si chiude con tutti i dettagli su Redmi A3x, il telefono più economico (al momento) del brand cinese. Ecco tutti i dettagli sul dispositivo, per ora disponibile solo in alcuni alcuni paesi asiatici (ma non è da escludere che faccia capolino anche alle nostre latitudini).

Redmi A3x: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Rispetto alla precedente generazione (Redmi A2 e A2+), Redmi A3x cambia completamente stile e si presenta come una versione alternativa di Redmi A3, da cui eredita il design. Il budget phone presenta un modulo fotografico circolare di grandi dimensioni e uno schermo LCD da 6,71″ HD con notch a goccia. Il pannello offre un refresh rate a 90 Hz, il supporto al DC Dimming (l’anti-sfarfallio) e un vetro protettivo Gorilla Glass. Rispetto alla versione standard abbiamo un chipset differente: si passa dal SoC Helio G36 di MediaTek ad una soluzione Unisoc T603, accompagnata da 3 GB di RAM e 64 GB di storage. Il resto delle specifiche non cambia: abbiamo una fotocamera da 8 MP, 5.000 mAh di batteria ed un lettore d’impronte laterale. Il software è già aggiornato ad Android 14 mentre le colorazioni disponibili sono tre (Midnight Black, Moonlight White e Aurora Green).

Il prezzo di Redmi A3x è di soli 62€ al cambio attuale (18.999 PKR): per ora lo smartphone è stato lanciato in Pakistan ma sicuramente troverà spazio anche in altri mercati. Non sappiamo ancora se arriverà o meno in Italia: Redmi A3 è disponibile anche da noi (in basso trovate i link all’acquisto) quindi non è da escludere che possa debuttare anche la sua versione più economica.

Redmi A3x – Scheda tecnica

Dimensioni di 168,3 x 76,3 x 8,32 mm per un peso di 193/199 grammi

Display LCD da 6,71″ HD+ (1.650 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , rapporto in 20:9, luminosità di picco di 500 nit, DC Dimming, Gorilla Glass 3

da (1.650 x 720 pixel) con refresh rate a , rapporto in 20:9, luminosità di picco di 500 nit, DC Dimming, Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte digitali posizionato di lato

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T603 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core (2 x 1,8 GHz A75 + 6 x 1,6 GHz A55)

GPU Mali-G57 MP1

3 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile via micro SD

di memoria eMMC 5.1 espandibile via micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, micro SD, mini-jack 3,5 mm, speaker mono

Fotocamera da 8 MP

Selfie camera da 5 MP

Android 14 Go Edition

