Honor pensa ad un flip phone “stravagante” (ma non sarà Magic V Flip)

Honor Magic V Flip non è ancora uscito ma già si parla del prossimo pieghevole a conchiglia del brand cinese. Appare quanto mai prematuro, eppure l’azienda sarebbe al lavoro anche sul futuro flip phone e da quanto trapelato potrebbe avere un design stravagante, almeno secondo un brevetto depositato da Honor.

Honor Magic V Flip è in dirittura d’arrivo ma l’azienda pensa già ad un nuovo modello, dal design atipico

Il primo smartphone con display pieghevole a conchiglia di Honor dovrebbe debuttare a stretto giro: ci sono varie indiscrezioni e anche dei render che provano ad anticiparne il design. Mancano conferme vere e proprie ma il display esterno dovrebbe rappresentare una certezza: si tratterebbe di un pannello di grandi dimensioni, tali da consentire l’uso del telefono anche da chiuso. Honor Magic V Flip (anche il nome è incerto) dovrebbe fare capolino entro fine giugno ma intanto si parla già del suo successore.

Un brevetto depositato da Honor è stato approvato di recente (proprio il 24 maggio) e mostra un flip phone dal design stravagante: una volta aperto il dispositivo presenta una forma ottagonale e anziché avere degli angoli arrotondati questi sono dritti e spigolosi. L’interno è caratterizzato da un ampio schermo pieghevole mentre la metà superiore della parte esterna è occupata da un ampio schermo con un foro a pillola per la fotocamera (probabilmente doppia).

Honor è un brand che ha a cuore lo stile e l’eleganza ma sopratutto non teme di sperimentare design diversi dal solito. Non è da escludere la possibilità che questo dispositivo diventi realtà; tuttavia l’azienda ha dimostrato spesso di preferire forme più “leggere” e di certo meno spigolose, quindi resta tutto da vedere. Che ve ne pare di questo stile così particolare? Meglio il classico look dei flip phone oppure dareste una possibilità ad un telefono “spigoloso”?

