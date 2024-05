Anche il Regno Unito ha il suo DMA: il governo approva la nuova legge DMCC

L’Unione Europea sembra propria stia facendo scuola in tutto il mondo, con diversi governi che stanno prendendo spunto dalle leggi introdotte recentemente che mirano a proteggere i consumatori. Abbiamo potuto osservare come il “diritto alla riparazione” europeo sia arrivato anche negli Stati Uniti, mentre in questi giorni il Regno Unito approva la sua versione del Digital Markets Act: la legge che verrà ricordata per aver costretto Apple ad aprire il suo ecosistema.

In vista delle elezioni generali di luglio, il Regno Unito accelera sul DMCC

Crediti: Canva

In vista delle elezioni generali che si terranno il prossimo mese di luglio, il Regno Unito ha accelerato l’approvazione del Digital Markets Competition and Consumers Bill (DMCC), ovvero la versione britannica del DMA. Questa nuova legge garantisce alla Digital Markets Unit (DMU), una divisione dell’Autorità per la concorrenza e i mercati, l’autorità di etichettare le aziende con “potere di mercato sostanziale e radicato” e in “una posizione di importanza strategica” come Strategic Market Status (SMS).

Le aziende indicate quindi come SMS (che in Europa prendono il nome di Gatekeeper) dovranno aderire ai codici di condotta stabiliti dalla DMU, che si baseranno sui fondamenti del commercio corretto, dell’apertura, della fiducia e della trasparenza. La DMU dispone di un ampio quadro per la definizione dei requisiti di condotta per ciascuna azienda: se una di queste dovesse violare il codice di condotta, rischierebbe una multa fino al 10% del proprio fatturato globale.

Per scoprire quali aziende verrano designate come SMS bisognerà attendere che la proposta diventi legge a tutti gli effetti, ma ovviamente ci sono già i primi suggerimenti: Meta, Google ed ovviamente Apple. Chi invece si è già portata avanti è Epic, che prevedendo il futuro ha annunciato che porterà il proprio store mobile anche nel Regno Unito.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le