Redmi A2 e A2+ ufficiali: i nuovi entry level Xiaomi debuttano a sorpresa

La sfilza di nuovi prodotti Redmi non è abbasta per Xiaomi: la compagnia di Lei Jun non si è limitata a lanciare la serie Note 12 in Italia e in Europa, ma – silenziosamente – ha aggiunto al suo catalogo anche altre due novità. Si tratta di Redmi A2 e A2+, due entry level che rappresentano il modo migliore di addentrarsi nel mondo di Xiaomi partendo dal basso.

Redmi A2 e A2+ ufficiali: ecco i nuovi budget phone targati Xiaomi

Partiamo col chiarire subito un dettaglio: Redmi A2 e A2+ sono essenzialmente lo stesso dispositivo. Stesso design, stesse dimensioni, specifiche identiche: l'unica differenza tra i due smartphone riguarda la sicurezza, con un lettore d'impronte digitali montato sul retro del modello A2+.

Per il resto, gli smartphone sono equipaggiati con uno schermo LCD da 6,52″ HD+ (una soluzione classica, con notch a goccia e refresh rate a 60 Hz) ed hanno dalla loro un chipset Helio G36 di MediaTek. Lato memorie sono presenti tagli da 2/32 GB e da 3/32 GB, in entrambi i casi con slot microSD per espandere lo spazio di archiviazione.

Abbiamo poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W, una fotocamera da 8 MP ed un modulo selfie da 5 MP. Il software è basato su Android 12, in versione Go Edition.

I nuovi Redmi A2 e A2+ sono stati lanciati a sorpresa sul sito Global ma per ora non ci sono dettagli sul prezzo e sui mercati nei quali arriveranno. Tuttavia si vocifera di una cifra di vendita inferiore ai 100€. Per saperne di più, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato ai budget phone.

Inoltre ricordiamo che nei giorni scorsi Xiaomi ha presentato un bel po' di prodotti in Italia: la serie Redmi Note 12, Watch 3, la Band 2 e le TWS Buds 4 Lite.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il