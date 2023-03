Rimettiamoci in forma con Smartus: il meglio dell’home gym, fino a 200€ di sconto!

L'arrivo della primavera significa anche un primo passo verso la bella stagione: il tempo migliora sempre di più e si fa meno “pazzo”, le giornate si allungano e viene la voglia di rinnovarsi. Grandi pulizie, primi allenamenti dopo il letargo dell'inverno: insomma, la primavera è la stagione della rinascita. Se anche voi avente in mente di fare attività fisica ma puntate all'home gym, allora le offerte di Smartus fanno di certo al caso vostro: la primo “Rimettiamoci in forma” è l'occasione perfetta per creare una piccola palestra casalinga con il meglio della tecnologia!

Smartus lancia la promo “Rimettiamoci in forma”, con tante offerte su tapis roulant, cyclette da spinning e non solo

Allenarsi in casa è un vantaggio per tantissimi utenti: non tutti hanno il tempo di dedicarsi alla palestra oppure spesso manca la voglia. Piuttosto che rinunciare al benessere perché non puntare su un tapis roulant in casa? O magari, una bici da spinning! Se anche voi la pensate così o se siete dei curiosi in cerca di una spintarella, allora date un'occhiata alle offerte Smartus!

Lo store ha lanciato la promozione “Rimettiamoci in forma”, dedicata ai prodotti per il fitness a casa: il meglio dell'home gym a prezzo scontato! Alcuni dei bestseller più quotati sono in offerta a prezzi decisamente ghiotti: impossibile non citare i tapis roulant WalkingPad R1 Pro, WalkingPad R2 e le cyclette elettriche YESOUL.

Quando si parla di tapis roulant, WalkingPad è la scelta più adatta per chi punta a prodotti dal rapporto qualità/prezzo imbattibili. Inoltre si tratta di un brand inizialmente sotto l'egida di Xiaomi: la compagnia cinese scegliere solo partner top, specialmente quando si tratta di prodotti importanti.

WalkingPad R1 Pro è un modello pieghevole in grado di occupare pochissimo spazio: nonostante le dimensioni compatte si tratta di una soluzione di tutto rispetto, con una velocità massima di 10 km/h, un pannello LED per monitorare in tempo reale i vari parametri dell'allenamento, due modalità d'uso (Walking e Runinng Mode), un motore brushless da 918W e meno di 65 dB di rumorosità e tanto altro ancora.

Tra le offerte di Smartus troviamo vari tapis roulant, macchine vogatori e anche cyclette da spinning. Ad esempio, YESOUL S3 Pro è una soluzione indoor equipaggiata con un monitor touch da 10.1″ per visualizzare i dati e come svolgere la sessione di allenamento al meglio. Insomma, un dispositivo completo, che strizza l'occhio agli amanti della tecnologia.

Volete scoprire gli accessori home gym in sconto su Smartus? Eccovi la pagina dedicata alla promozione “Rimettiamoci in forma”, con tutti i prodotti in offerta!

