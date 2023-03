Crea il tuo Redmi Note 12 personalizzato e ottieni un regalo grazie al gioco di Xiaomi

Xiaomi ha lanciato una simpatica iniziativa per festeggiare il lancio internazionale di Redmi Note 12. Grazie ad un nuovo gioco presente sul sito ufficiale dell'azienda cinese è possibile ottenere un certificato da ingegnere (ovviamente di fantasia) e realizzare il proprio smartphone personalizzato portando a termine compiti diversi.

Diventa ingegnere Xiaomi e crea il tuo Redmi Note 12 personalizzato!

La serie Redmi Note 12 è finalmente arrivata in Italia, e per festeggiare Xiaomi ha lanciato un nuovo gioco online che permette di creare il proprio smartphone personalizzato in qualità di ingegnere della più famosa compagnia di elettronica cinese. All'avvio del gioco, verremo accolti da un messaggio che specificherà “In qualità di ingegnere Redmi Note“, potremo richiedere un premio speciale al termine della creazione del nostro Redmi Note 12 personalizzato.

Lo scopo del gioco è quello di far conoscere agli utenti le caratteristiche del nuovo smartphone di Xiaomi, lasciando esplorare l'interno del telefono alla scoperta della componentistica del dispositivo. Sarà possibile montare in autonomia lo schermo da 120 Hz, il processore Snapdragon, la tripla fotocamera da 50 MP, la batteria da 5000 mAh e scegliere il colore della scocca.

Al termine del gioco sarà possibile ottenere una ricompensa esclusiva: nel nostro caso siamo stati in grado di ottenere un buono sconto da 10€ da sfruttare liberamente sullo shop ufficiale di Xiaomi. Per partecipare al gioco non dovrete far altro che collegarvi alla pagina ufficiale ed inziare subito a costruire il vostro smartphone personalizzato.

